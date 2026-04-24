Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından biri olan İş Bankası, 2026 yılı İstanbul içi memur alımı sürecini resmen başlattı. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunan bu alım süreci, belirli tarihler ve kriterler çerçevesinde yürütülecek. Başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar, adayların dikkatle incelemesi gereken şartlar ve ilçe bazlı alım bilgileri netleşmiş durumda. Peki, İş Bankası personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İş Bankası İstanbul'da hangi ilçelerde memur alımı yapacak? Detaylar haberimizde.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İstanbul genelinde gerçekleştirilecek memur alımı için başvurular 23 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup, 27 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını yalnızca İş Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, adayların başvuru sırasında beyan ettikleri ikamet bilgileridir. Değerlendirme süreci bu beyanlara göre yapılacak olup, sonradan yapılan adres değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İş Bankası tarafından açıklanan memur alımı başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak

27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (27 Nisan 1996 ve sonrası doğumlular başvurabilir)

Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Mayıs 2027’ye kadar tecil ettirmiş olmak

Sağlık durumunun Türkiye genelinde görev yapmaya uygun olması

Herhangi bir kuruma karşı zorunlu hizmet yükümlülüğünün bulunmaması ve kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğranmış olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak

Daha önce bankanın düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarında en fazla iki kez başarısız olmuş olmak ve mülakat aşamasında elenmemiş olmak

İlanda belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olmak

Belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İŞ BANKASI İŞ BAVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, tamamen dijital ortamda ve İş Bankası’nın resmi kariyer platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların başvuru sürecinde şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

İş Bankası’nın resmi internet sitesine giriş yapılması

Kariyer veya insan kaynakları sayfasına erişim sağlanması

İlgili ilan üzerinden başvuru formunun doldurulması

Kişisel bilgiler, eğitim durumu ve ikamet bilgilerinin eksiksiz şekilde beyan edilmesi

Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu büyük önem taşımaktadır. Yanlış ya da eksik beyanlar başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

İŞ BANKASI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE MEMUR ALIMI YAPACAK?

İş Bankası, İstanbul genelinde toplam 34 ilçede bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere memur alımı gerçekleştirecektir. Alım yapılacak ilçeler şunlardır:

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu.

Adayların yalnızca bu ilçelerde ikamet ediyor olması gerekmektedir. İkamet şartını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.