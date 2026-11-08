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İrlanda’da İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dil hangisidir?

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İrlanda’da İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dil hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dünya kültürüne ilişkin sorular, izleyicilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına 1.000.000 TL değerindeki soru olarak İrlanda’da konuşulan dillerle ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, İrlanda’da İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dilin hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

İrlanda’da İngilizce ve İrlandacadan sonra en fazla konuşulan dil, Polonya’nın resmi dili olan Lehçedir. Ülkede yaşayan büyük Polonyalı topluluk nedeniyle Lehçe, İrlanda’da evde en çok konuşulan yabancı dil konumunda bulunuyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

İRLANDA’DA, İNGİLİZCE VE İRLANDACADAN SONRA EN FAZLA KONUŞULAN DİL HANGİSİDİR?

A) Galce

B) Lehçe

C) İskoçça

D) İspanyolca

Doğru cevap: B) Lehçe


İRLANDA’DA NEDEN LEHÇE KONUŞULUYOR?

Polonya’nın 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılmasının ardından çok sayıda Polonyalı, iş imkânları nedeniyle İrlanda’ya göç etti. İrlanda, Polonyalı çalışanlara iş piyasasını ilk açan AB ülkelerinden biri oldu. Bu göç dalgasıyla birlikte İrlanda’da büyük bir Polonyalı topluluk oluştu. İrlanda’da yapılan nüfus sayımlarında da Lehçe, İngilizce ve İrlandacanın ardından ülkede evde en çok konuşulan dil olarak öne çıkıyor.

LEHÇE NEDİR?

Lehçe, Polonya’nın resmi dili. Batı Slav dilleri grubunda yer alan Lehçe, Latin alfabesiyle yazılıyor. Türkçede “Leh” kelimesi tarihsel olarak Polonyalılar için kullanıldığından Polonya’nın diline Lehçe adı veriliyor. Bu nedenle Lehçe kelimesi burada bir dilin ağzı anlamında değil, Polonya dilinin adı olarak kullanılıyor.

İRLANDA’NIN RESMİ DİLLERİ NELER?

İrlanda’nın iki resmi dili bulunuyor: İrlandaca ve İngilizce. Anayasaya göre ulusal dil ve birinci resmi dil İrlandaca, ikinci resmi dil ise İngilizce. Ancak günlük hayatta ülkede en yaygın kullanılan dil İngilizce.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Galce: Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de konuşulan Kelt dili. İrlandaca ile aynı dil ailesinde yer alsa da İrlanda’da yaygın olarak konuşulmuyor.

İskoçça: İskoçya’da konuşulan dil. İskoç Galcesi ve İskoç dili olmak üzere farklı biçimleri bulunuyor. İrlanda’daki konuşan sayısı Lehçenin çok gerisinde.

İspanyolca: Dünyada en çok konuşulan dillerden biri. İrlanda’da da konuşanları bulunsa da Lehçe kadar yaygın değil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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