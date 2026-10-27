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İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde Yenilikçi Ticaret Grubu’nun Yeşil Liste başkan adayı olan İrfan Tutacak’ın hayatı ve iş geçmişi merak konusu oldu. Peki, İrfan Tutacak kimdir, ne iş yapıyor? İTO Yeşil Liste adayı İrfan Tutacak nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

İRFAN TUTACAK KİMDİR?

İrfan Tutacak, İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Yenilikçi Ticaret Grubu'nun Yeşil Liste başkan adayıdır. 1970 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başköy'de dünyaya gelen Tutacak, çalışma hayatına genç yaşlarda başladı. Ailesiyle birlikte 1986 yılına kadar köyde çalışan Tutacak, ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle ailesinin yaşadığı yerden ayrılarak çalışma hayatını farklı şehirlerde sürdürdü.

İlk olarak 1986 yılında Malatya'da inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Tutacak, daha sonra Antalya'da uzun yıllar çalıştı. 1990'lı yıllarda İstanbul'a gelen Tutacak, burada bir süre fabrikada ve inşaat sektöründe görev aldı. 1996 yılında ticarete atılan Tutacak, ilk olarak tekstil alanında faaliyet gösterdi. İşlerini büyüterek tekstil atölyesinde yaklaşık 120 kişiye iş imkânı sağladı. Günümüzde ise inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor.

İRFAN TUTACAK NE İŞ YAPIYOR?

İrfan Tutacak, iş hayatında tekstil ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. Çalışma hayatına inşaat sektöründe başlayan Tutacak, 1996 yılında ticarete atılarak tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Tekstil alanındaki faaliyetlerini zaman içinde büyüten Tutacak, kurduğu atölyede yaklaşık 120 kişiye iş imkânı sağladığını belirtti.

Türkiye'de tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık iki yıldır bu sektörden uzaklaştıklarını ifade eden Tutacak, bugün inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İş hayatına farklı sektörlerde devam eden Tutacak, 27 Ekim'de yapılacak İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Yenilikçi Ticaret Grubu'nun Yeşil Liste başkan adayı olarak yer alıyor.

İRFAN TUTACAK KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında doğan İrfan Tutacak, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

İRFAN TUTACAK NERELİ?

İrfan Tutacak, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Başköy'de doğdu. 1970 yılında dünyaya gelen Tutacak, 1986 yılına kadar ailesiyle birlikte Başköy'de yaşadı ve çalıştı. Daha sonra çalışma hayatı nedeniyle Malatya'ya, ardından Antalya'ya gitti. 1990'lı yıllarda ise İstanbul'a yerleşerek burada çalışmaya devam etti.

İRFAN TUTACAK EVLİ Mİ?

İrfan Tutacak evli ve üç erkek çocuk babasıdır.