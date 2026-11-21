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Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Okan Buruk'un Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı kartı hakemin elini sıkmamasına bağladı. Buruk'un yerine basın toplantısına çıkan Saraloğlu, teknik direktörün maç bitince oyuncuları kutlamaya gittiğini, yakınındaki hakemin elini sıktığını ama uzakta duran hakemin elini sıkmadığını anlattı.

Galatasaray, 21 Kasım 2026'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Süper Lig 12. hafta maçında Samsunspor'u 2-1 yendi. Golleri 4. dakikada Lucas Torreira ve 53. dakikada Yunus Akgün attı, Samsunspor'un golü 57. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi. Sarı-kırmızılılar 31 puanla zirvede.

İRFAN SARALOĞLU KİMDİR?

İrfan Saraloğlu, Galatasaray A Takımı'nın yardımcı antrenörü. Eski bir defans oyuncusu olan Saraloğlu, 2013'ten bu yana Okan Buruk'un teknik ekibinde çalışıyor ve Buruk'la birlikte 2022'de Galatasaray'a geldi.

Buruk'un yardımcısı olarak Akhisar Belediyespor'la 2017-18 Türkiye Kupası'nı, İstanbul Başakşehir'le 2019-20 Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'da 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

İRFAN SARALOĞLU OKAN BURUK'UN KIRMIZI KARTI İÇİN NE DEDİ?

İrfan Saraloğlu, Okan Buruk'un kırmızı kartının el sıkışma yüzünden çıktığını söyledi ve karara anlam veremediğini belirtti. Buruk, maçın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü. Saraloğlu, karttan üzüldüklerini ama yollarına devam edeceklerini de söyledi.

İRFAN SARALOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İrfan Saraloğlu 64 yaşında. 16 Eylül 1962'de doğdu.

İRFAN SARALOĞLU NERELİ?

İrfan Saraloğlu Rizeli. Ardeşen ilçesinde doğdu ve futbola Rizespor'un altyapısında başladı.

İRFAN SARALOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İrfan Saraloğlu, libero ve bek olarak oynadığı futbolculuk yıllarında Rizespor, Keşanspor, Erdemirspor, Maltepespor, Sivasspor, Edremit ve Siirt takımlarında forma giydi. 1995'te A kategori antrenörlük lisansı aldı.

İRFAN SARALOĞLU HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

İrfan Saraloğlu, 2004-2012 arasında Fenerbahçe'de ve kulübün altyapısında çalıştı; Christoph Daum ve Zico'nun teknik ekiplerinde yer aldı. 2013'te Buruk'un ekibine katıldıktan sonra Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

İRFAN SARALOĞLU'NUN ÇOCUKLARI VAR MI?

İrfan Saraloğlu'nun oğlu Utku Saraloğlu profesyonel basketbolcu.