İrfan Can Kahveci neden yok, İrfan Can Kahveci milli takıma neden çağrılmadı, İrfan Can Kahveci milli takım kadrosunda yok mu, İrfan Can sakat mı?

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İrfan Can Kahveci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı A Milli Takım kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci'nin kadroya neden çağrılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte İrfan Can Kahveci'nin milli takım kadrosunda yer almamasına ilişkin merak edilenler.

İRFAN CAN KAHVECİ NEDEN YOK?

İrfan Can Kahveci, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihi doğrultusunda A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı. İrfan Can Kahveci, bir önceki milli takım kadrosunda yer almasına rağmen bu kez davet almayan 10 futbolcudan biri oldu. İrfan Can Kahveci'nin kadroya alınmamasının nedenine ilişkin Sergen Yalçın'dan ya da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İRFAN CAN KAHVECİ MİLLİ TAKIMA NEDEN ÇAĞRILMADI?

İrfan Can Kahveci'nin milli takıma çağrılmamasının, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yalçın, Belçika ve Fransa maçları öncesinde kadroda önemli değişikliklere giderek bir önceki listede yer alan 10 futbolcuya davet göndermedi. Yalçın'ın kadro tercihlerinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'nun liste dışında kalması oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK MU?

Evet, İrfan Can Kahveci A Milli Takım kadrosunda yok. İrfan Can Kahveci, Belçika ve Fransa maçları için açıklanan kadroda yer almadı.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI?

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Milli takıma çağrılmayan isimler arasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı belirtilen futbolcu yalnızca Adil Demirbağ oldu. Bu nedenle İrfan Can Kahveci'nin kadro dışında kalmasının teknik bir tercih olduğu değerlendiriliyor.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI MI?

Hayır, İrfan Can Kahveci'nin milli takımda cezalı olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. İrfan Can Kahveci, ceza nedeniyle değil, teknik direktörün tercihi nedeniyle kadroda yer almadı.

İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK Mİ?

İrfan Can Kahveci, milli takımda yedek değil. İrfan Can Kahveci bu kez A Milli Takım kadrosuna hiç çağrılmadığı için Belçika ve Fransa maçlarında ne ilk 11'de ne de yedek kulübesinde yer alacak.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYAN İSİMLER KİMLER?

Son milli takım kadrosunda yer almasına rağmen yeni kadroya davet edilmeyen 10 futbolcu şöyle:

Altay Bayındır

Okan Kocuk

Adil Demirbağ (sakat)

Samet Akaydin

Bartuğ Elmaz

Demir Ege Tıknaz

Melih Kabasakal

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Mert Müldür

MİLLİ TAKIMA KİMLER ÇAĞRILDI?

Sergen Yalçın'ın kadrosunda dikkat çeken yeni isimler de yer aldı. Lille forması giyen kaleci Berke Özer aylar sonra yeniden milli takıma çağrıldı. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ilk kez milli davet aldı. Ersin Destanoğlu ve Enes Ünal da uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım'a döndü. Ahmetcan Kaplan da milli davet alan isimler arasında yer aldı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Belçika maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.