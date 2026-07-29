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İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor? İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne mi transfer oldu?

İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor? İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne mi transfer oldu?
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İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor, Gençlerbirliği'ne mi transfer oldu? soruları, transfer gündemindeki son gelişmelerin ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli kalecinin geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelirken, sarı-lacivertli kulüp ile Gençlerbirliği arasındaki transfer süreci yakından takip ediliyor. Peki, İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor? İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne mi transfer oldu?

Transfer döneminin hareketli isimlerinden biri olan İrfan Can Eğribayat, yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğiyle gündemde yer alıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi için ortaya atılan transfer iddialarının ardından "İrfan Can Eğribayat hangi takıma gidiyor?" ve " Gençlerbirliği'ne transfer oldu mu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte İrfan Can Eğribayat'ın transfer sürecine ilişkin öne çıkan gelişmeler ve son durum...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı Gençlerbirliği oluyor. Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, taraflar arasındaki sürecin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GENÇLERBİRLİĞİ'NE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Evet. İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Samsunspor'da geçiren 28 yaşındaki kalecinin, yeni sezonda Gençlerbirliği forması giymesi bekleniyor. Transferin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanması öngörülüyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, Türk profesyonel futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev yapan Eğribayat, refleksleri, hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma becerisiyle tanınmaktadır.

30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da doğan İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. Kısa sürede A takıma yükselen başarılı kaleci, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

2021 yılında Göztepe'ye transfer olan Eğribayat, burada sergilediği performansın ardından 2022 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen milli kaleci, zaman zaman kiralık olarak farklı takımlarda da görev aldı.

Alt yaş milli takımlarında da Türkiye'yi temsil eden İrfan Can Eğribayat, kariyeri boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası başta olmak üzere birçok resmi karşılaşmada forma giydi. Başarılı kaleci, performansıyla Türk futbolunun öne çıkan file bekçileri arasında gösterilmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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