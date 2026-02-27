İrem Sak hamile mi, İrem Sak evli mi, bekar mı, sevgilisi kim?

Yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da dikkat çeken İrem Sak, son günlerde hamilelik ve evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun medeni durumu, bir ilişkisinin olup olmadığı ve hakkındaki söylentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı okuyucular tarafından merak ediliyor. İşte İrem Sak hakkında en çok sorulan sorular ve netleşen bilgiler…

İREM SAK EVLİ Mİ?

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen İrem Sak, evlilik iddialarıyla merak ediliyor. Uzun süredir bir ilişki içinde olduğu bilinse de, ünlü oyuncunun kamuoyuna yansıyan veya resmiyet kazanan bir evliliği bulunmuyor.

İREM SAK'IN SEVGİLİSİ FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

İrem Sak'ın sevgilisi, profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz. Çiftin 2021 yılından bu yana birlikte olduğu biliniyor. Aralarındaki 11 yaş farkı, zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da ilişkileri istikrarlı şekilde devam ediyor.

1997 doğumlu Furkan Korkmaz, İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Korkmaz, kısa sürede A takıma yükseldi.

• 2016 yılında NBA kariyerine adım attı

• Avrupa'daki deneyiminin ardından 2024'te Türkiye'ye döndü

• Bahçeşehir Koleji forması giydikten sonra Tofaş kadrosuna katıldı

2.01 metrelik boyuyla dikkat çeken Korkmaz ile İrem Sak arasında yaklaşık 31 santimetrelik boy farkı bulunuyor.

İREM SAK HAMİLE Mİ?

Merak edilen bir diğer konu ise İrem Sak'ın hamile olup olmadığı. Bu konuda da çift tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.