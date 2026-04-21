İrem Helvacıoğlu'nun boşanma şartları neler, çocuğu kimin soyadını alacak? Ural Kaspar çocuğunu reddetti mi?

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar arasındaki boşanma sürecine dair iddialar magazin gündeminin odağında yer almaya devam ediyor. Tarafların anlaşma şartları, olası boşanma protokolü ve özellikle çocukla ilgili ortaya atılan soyadı ve velayet iddiaları merak konusu olurken, sosyal medyada dolaşan “reddetme” söylemleri de tartışmaları artırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde Almanya’da doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlamış ve kariyerine televizyon dizileriyle adım atmıştır. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak ekranların tanınan isimlerinden biri haline gelmiştir.

İREM HELVACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan İrem Helvacıoğlu, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

İREM HELVACIOĞLU NERELİ?

Almanya doğumludur. Ailesinin kökeninin Selanik Arnavutlarına dayandığı bilinmektedir.

İREM HELVACIOĞLU’NUN KARİYERİ

İrem Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerine “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisiyle başlamıştır. Daha sonra “Muhteşem Yüzyıl”, “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Güneşin Kızları” gibi yapımlarda rol almıştır.

Asıl çıkışını ise “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde canlandırdığı Nefes Zorlu karakteriyle yapmış ve geniş bir popülerlik elde etmiştir. Sonrasında “Seni Çok Bekledim”, “Baş Belası”, “Yürek Çıkmazı” ve “Karadut” gibi projelerde yer almıştır. Dijital platform yapımı “Kaçış” dizisiyle de izleyici karşısına çıkmıştır.

İREM HELVACIOĞLU URAL KASPAR İLE BOŞANDI MI?

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar arasında bir süredir devam eden evlilikte sorunlar yaşandığı iddiaları magazin gündeminde yer almıştır.

Gelen bilgilere göre çiftin evliliklerini tek celsede sonlandırdığı öne sürülürken, boşanma sürecine dair detaylar ve ayrılık kararı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştır.