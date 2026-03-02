İran, Suudi Arabistan'a mı saldırdı? İran Aramco'ya mı saldırdı, İran Aramco'ya ait tesisi mi vurdu, neden?

Orta Doğu'daki gerilim tırmanıyor: İran, Suudi Arabistan'ı hedef aldı iddiaları gündemde. Özellikle dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Aramco'nun Ras Tanura rafinerisine yönelik saldırı, hem bölge ekonomilerini hem de küresel enerji piyasalarını hareketlendirdi. İran gerçekten Suudi Arabistan'a mı saldırdı, Aramco'nun tesisi neden vuruldu ve bu hamlenin arkasındaki stratejik amaç ne? Merak edilen detaylar haberin devamında…

İRAN SUUDİ ARABİSTAN'A MI SALDIRDI?

Evet, İran Körfez bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Son saldırıda Ras Tanura kentindeki Aramco tesisine hava saldırısı düzenlendi.

İRAN ARAMCO'YA MI SALDIRDI?

Evet, İran'a ait insansız hava aracı (İHA) Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentindeki Aramco tesisine saldırdı ve tesisin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

ARAMCO NEDEN ÖNEMLİ?

Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirketi olarak stratejik öneme sahip. Ras Tanura tesisi, günlük 550 bin varil işleme kapasitesiyle Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer alıyor ve Suudi Arabistan petrol ihracatının yaklaşık %75'i buradan yapılıyor.

İRAN ARAMCO'YA AİT TESİSİ Mİ VURDU?

Evet, saldırı doğrudan Aramco'ya ait Ras Tanura rafinerisine yapıldı ve dumanlar tesisin bazı bölgelerinden yükseldi.

İRAN ARAMCO'YA AİT TESİSİ NEDEN VURDU?

Tesisi vurmasının nedeni, Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracat zincirindeki stratejik önemini hedef almak ve bölgedeki enerji kaynaklarına doğrudan etki ederek ekonomik ve jeopolitik baskı yaratmak olarak değerlendiriliyor.