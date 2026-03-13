Haberler

İran Fransa'ya mı saldırdı?

İran'a ait kamikaze İHA'lar, Irak'ın Erbil bölgesindeki Peşmerge-Fransız ortak askeri üssünü vurdu.

İran, Irak'ın Erbil şehrindeki peşmerge ve Fransa'nın ortak kullandığı askeri üsse kamikaze İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıda 6 Fransız askeri yaralanırken, üste yangın çıktığı görüldü.

ERBİL'DE ASKERİ ÜSSE İHA SALDIRISI

İran, Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu askeri üsse kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar, saldırı sırasında üs içerisinde birden fazla patlama meydana geldiğini ve tesisin bazı noktalarında büyük çaplı yangın çıktığını bildirdi.

6 ASKER YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Fransız askerinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, saldırının ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osman DEMİR
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
