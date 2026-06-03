İpek Erdem'in son hali: İpek Erdem'in son hali nasıl Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem şuan nasıl?

Bir dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan İpek Erdem, “Hayat Bilgisi” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yıllar içinde ekranlardan uzak kalsa da sanat çalışmalarına devam eden oyuncunun son hali, yeniden gündeme geldi. İpek Erdem’in güncel yaşamı ve görünümü sosyal medyada tartışma konusu olurken, “şimdi ne yapıyor?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İPEK ERDEM KİMDİR?

İpek Erdem, 16 Mart 1984 tarihinde Bursa’da doğan Türk oyuncudur. Sanat hayatına küçük yaşlarda tiyatro ile adım atan Erdem, eğitimine Bursa Belediye Konservatuvarı’nda Türk Sanat Müziği eğitimi alarak başlamış, ardından Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde sahne deneyimi kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, 2003 yılından bu yana televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde yer almaktadır. En çok “Hayat Bilgisi” dizisindeki “Barbie Gamze” karakteriyle tanınmıştır.

İPEK ERDEM KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan İpek Erdem, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Erdem, farklı dönemlerde hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer almıştır.

İPEK ERDEM NERELİ?

İpek Erdem, Bursa doğumludur. Sanatçı bir ailede büyüyen Erdem’in babası Haluk Erdem eski futbolcu ve teknik direktör, annesi Emine Akbaş ise desinatör ve işletmecidir.

İPEK ERDEM’İN KARİYERİ

İpek Erdem’in kariyeri 2003 yılında “Hayat Bilgisi” dizisiyle başlamış ve bu yapımda canlandırdığı “Barbi Gamze” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Daha sonra “Elveda Rumeli”, “Yer Gök Aşk”, “Lale Devri”, “Eve Dönüş” ve “Kuzgun” gibi birçok dizide rol almıştır. Dijital platformlarda da yer alan oyuncu, 2020’de “Çıplak” ve 2025’te “İki Dünya Bir Dilek” projelerinde izleyici karşısına çıkmıştır. Sinema ve tiyatro alanında da aktif olan Erdem, kariyerini çok yönlü olarak sürdürmektedir.