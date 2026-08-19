İpek Çiçek kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Alina'sı İpek Çiçek kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul'da Alina karakteriyle izleyici karşısına çıkan İpek Çiçek, son dönemde adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. 26 Mart 1999 doğumlu olan Çiçek, oyunculuk eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu hakkında "İpek Çiçek kaç yaşında?" ve "İpek Çiçek nereli?" soruları araştırılıyor. İşte Altı Üstü İstanbul'un Alina'sı İpek Çiçek'in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

İPEK ÇİÇEK KİMDİR?

İpek Çiçek, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çiçek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca Beyti Engin Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İPEK ÇİÇEK KAÇ YAŞINDA?

26 Mart 1999 doğumlu olan İpek Çiçek, 19 Ağustos 2026 itibarıyla 27 yaşındadır. Oyuncu, 26 Mart 2027 tarihinde 28 yaşına girecek.

İPEK ÇİÇEK NERELİ?

İpek Çiçek, İstanbul doğumludur. 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

İPEK ÇİÇEK'İN KARİYERİ

İpek Çiçek, oyunculuk kariyerine 2017 yılında Dört Köşe adlı sinema filmiyle adım attı. Ardından Elimi Bırakma, Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Avcı, Aile ve Aktris gibi yapımlarda rol aldı.

Çiçek, 2018 yılında Elimi Bırakma dizisinde Gamze Meriç, 2019'da Mucize Doktor'da Kübra, 2020'de Gençliğim Eyvah'ta Ayşe Bozoğlu ve Çocukluk'ta Nine karakterlerini canlandırdı. 2022 yılında Pera Palas'ta Gece Yarısı, Avcı ve I Gefyra projelerinde yer alan oyuncu, 2023 yılında ise Aile ve Aktris dizilerinde rol aldı.