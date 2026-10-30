Ip Man: Kung Fu Ustası filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ip Man: Kung Fu Ustası oyuncuları kim, konusu ne?

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Ip Man: Kung Fu Ustası, orijinal adıyla Ip Man: Kung Fu Master, yönetmenliğini Li Liming’in üstlendiği 2019 yapımı bir Çin dövüş sanatları filmi. Başrolde Ip Man’e eski dünya wushu şampiyonu Dennis To hayat veriyor. Film, Ip Man’in Çin’de polis olarak görev yaptığı dönemi ve Japon işgali sırasında Çin dövüş sanatlarını korumak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. İşte Ip Man: Kung Fu Ustası’na dair merak edilenler.

IP MAN: KUNG FU USTASI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ip Man: Kung Fu Ustası, 2019 yılında çekildi. Film, Çin’de sinemalarda gösterime girmedi; bunun yerine 23 Aralık 2019’da Çin’in dijital platformu Youku üzerinden izleyiciye sunuldu. Film, 11 Aralık 2020’de ise ABD’de sınırlı sayıda sinemada gösterime girdi. Yaklaşık 84 dakika süren yapım, ilerleyen dönemde farklı ülkelerde dijital platformlarda ve televizyonda yayınlandı.

IP MAN: KUNG FU USTASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ip Man: Kung Fu Ustası, Çin’de çekildi. Filmin hikâyesi, 1940’lı yıllarda Güney Çin’in Guangdong bölgesindeki Foshan ve Guangzhou kentlerinde geçiyor. Filmin çekildiği mekânlara ilişkin ayrıntılı bilgi ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

IP MAN: KUNG FU USTASI’NIN KONUSU NE?

Film, Bruce Lee’nin efsanevi hocası olmasından yıllar önce, Foshan’da polis olarak görev yapan genç Ip Man’in hikâyesini anlatıyor. İlk kez baba olmaya hazırlanan Ip Man, polis karakolunda gözaltındayken şüpheli bir şekilde ölen bir mafya babasının ardından ölümcül bir komplonun içine sürükleniyor. Suçlanarak polislikten ayrılmak zorunda kalan Ip Man, bir yandan babasının intikamını almak isteyen mafya liderinin kızıyla, diğer yandan bölgeye gelen Japon ordusuyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Japon Binbaşı Tokugawa’nın Çin ve Japon dövüş sanatları arasında düzenlemeyi planladığı etkinliğin ardında, Çinli dövüş sanatçılarını ortadan kaldırarak geleneksel kung fu’yu bastırmaya yönelik bir planın yattığı ortaya çıkıyor. Ip Man, bu komployu çözerek Çin dövüş sanatlarının onurunu korumaya çalışıyor.

IP MAN: KUNG FU USTASI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Ip Man karakterine hayat veren Dennis To yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Michael Wong, Qingchuan rolünde Xin Wanliruo, Komiser Yuan rolünde Tong Xiaohu, Usta Qiao Wu rolünde Yue Dongfeng ve Ip Man’in eşi Cheung Wing-sing rolünde Chang Qinyuan bulunuyor.

DENNIS TO KİMDİR?

Dennis To, eski dünya wushu şampiyonu ve Asya Oyunları madalyalı bir sporcu. Donnie Yen’in başrolünde yer aldığı Ip Man filmlerinde küçük rollerle kamera karşısına geçen To, ilk kez 2010 yapımı The Legend Is Born: Ip Man filminde genç Ip Man’i canlandırarak dikkat çekti. Dennis To, 2018 yapımı Kung Fu League’in ardından Ip Man: Kung Fu Ustası ile bu karaktere üçüncü kez hayat verdi.

IP MAN: KUNG FU USTASI’NIN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini Li Liming üstlendi. Senaryosunu Li Liming ve Shi Qingshui’nin birlikte kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Guo Lei yaptı.

IP MAN KİMDİR?

Ip Man, 1893’te Çin’in Foshan kentinde doğan ve Wing Chun kung fu tarzını dünyaya tanıtan efsanevi bir dövüş sanatları ustası. Ip Man, özellikle dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatçısı Bruce Lee’nin hocası olmasıyla tanınıyor. Hayatı, Donnie Yen’in başrolünde yer aldığı Ip Man serisi başta olmak üzere pek çok filme konu oldu.