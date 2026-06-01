İokbs bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için en kritik aşamalardan biri de sonuçlara erişim ve gerektiğinde itiraz sürecinin doğru şekilde yönetilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte tüm işlemler belirli kurallar çerçevesinde, resmî dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Peki, İokbs bursluluk sınav sonuçları itirazı nereden, nasıl yapılır? 2026 İOKBS itiraz başvuru ücreti ne kadar? Detaylar...

İOKBS BURSULULUK SINAV SONUÇLARI İTİRAZI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına itiraz işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından belirlenen resmî kanallar üzerinden yapılmaktadır.

Sınav sonuçları, meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmektedir.

Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci başlar. İtiraz başvuruları:

ÖDSGM resmî internet sitesi üzerinde yer alan e-itiraz bölümü üzerinden elektronik olarak

Ya da yazılı dilekçe ile doğrudan ÖDSGM’ye yapılabilmektedir.

İOKBS İTİRAZ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinde başvuru ücreti, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

2026 yılı için mevcut durumda itiraz başvuru ücreti henüz açıklanmamıştır. Bu nedenle adayların resmî duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

Ücret bilgisi açıklandığında, ÖDSGM ve MEB’in resmî kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için açıklanacak ücretin ve ödeme yöntemlerinin resmî yönergelere uygun şekilde tamamlanması gerekmektedir.