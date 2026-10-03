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Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı İoanna Kuçuradi kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim? İoanna Kuçuradi neden öldü? Detaylar haberimizde.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyendir. 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi'nden, 1959 yılında ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 1965 yılında doktora derecesini aldı.

Akademik kariyerinin ilk döneminde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak görev yapan Kuçuradi, 1965-1968 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör oldu.

Kuçuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde görev yapmaya başladı.

Felsefe çalışmalarının yanı sıra insan hakları alanında da çalışmalar yürüten Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini üstlendi. Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nda da görev yapan Kuçuradi, federasyonun 1988-1998 yılları arasında genel sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında ise başkanlığını yaptı.

İOANNA KUÇURADİ NERELİ?

İoanna Kuçuradi, İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi 4 Ekim 1936 olarak kayıtlarda yer alıyor. Eğitim hayatının önemli bölümünü de İstanbul'da sürdüren Kuçuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

İOANNA KUÇURADİ KAÇ YAŞINDA?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936 doğumluydu. 2 Ekim 2026 tarihinde yaşamını yitiren Kuçuradi, 89 yaşındaydı; 4 Ekim'de 90 yaşına girecekti. Nitekim cenaze töreninin de 4 Ekim'de, 90. yaş gününde düzenleneceği açıklandı.

İOANNA KUÇURADİ EŞİ KİM?

İoanna Kuçuradi'nin eşiyle ilgili bilgi, verilen bilgiler ve başvurulan güvenilir kaynaklarda yer almıyor. Bu nedenle eşi hakkında doğrulanmamış herhangi bir isim veya bilgiye yer verilmemektedir.

İOANNA KUÇURADİ NEDEN ÖLDÜ?

İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kamuya açık güvenilir kaynaklarda ölümüne yol açan hastalığa veya tıbbi nedene ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle ölüm nedeni konusunda doğrulanmamış bir bilgi aktarmak mümkün değildir.

İOANNA KUÇURADİ ESERLERİ

İoanna Kuçuradi'nin felsefe, insan, değerler ve insan hakları alanlarında çok sayıda çalışması bulunuyor. Maltepe Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi'nde Kuçuradi'nin makale ve diğer yayınlarının yanı sıra kitap çalışmaları da yer alıyor.

Öne çıkan eserleri arasında şunlar bulunuyor:

İnsan ve Değerleri

İnsan Hakları : Kavramları ve Sorunları

Adaletin Gerektirdiği Hukuk

Schopenhauer ve İnsan

Nietzsche ve İnsan

Maltepe Üniversitesi'nin akademik kayıtlarında ayrıca Çağın Olayları Arasında, Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik, Antigone ve Dodeka Poiemata yia to Yanni Ritso gibi çalışmaları da yer alıyor.

İOANNA KUÇURADİ'NİN CENAZE PROGRAMI

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için cenaze töreni 4 Ekim 2026 Pazar günü Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Törenin ardından Kuçuradi'nin naaşı saat 13.30'da Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.