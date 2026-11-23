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İntikam Vakti filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı ABD'nin Los Angeles kenti oluyor. Guy Ritchie'nin yönettiği İntikam Vakti, 2021 yılında vizyona girdi. İntikam Vakti oyuncuları arasında Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Scott Eastwood ve Andy Garcia gibi isimler bulunuyor. İntikam Vakti filminin konusu, ne zaman çekildiği, çekim yerleri ve oyuncu kadrosu haberimizde.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İntikam Vakti'nin çekimleri ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesi de Los Angeles'ta geçiyor. Para nakil şirketinin depo sahneleri, otoyol takipleri ve soygun sahneleri şehrin farklı noktalarında çekildi.

Guy Ritchie'nin önceki filmlerinin büyük bölümünü İngiltere'de çektiği düşünüldüğünde İntikam Vakti, yönetmenin kariyerinde Amerikan şehir atmosferini ön plana çıkaran yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İntikam Vakti'nin çekimleri 2019 yılının sonlarında başladı ve 2020 yılının başlarında tamamlandı. Film, pandemi nedeniyle ertelenen vizyon takviminin ardından 2021 yılında sinemalarda gösterime girdi. Yaklaşık 2 saatlik süresiyle film, suç, aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiriyor.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İntikam Vakti, kendisini H olarak tanıtan gizemli bir adamın, büyük miktarda para taşıyan zırhlı araçlara güvenlik hizmeti veren bir şirkette işe başlamasıyla açılıyor. H, kısa sürede iş arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Özellikle bir soygun girişimi sırasında gösterdiği soğukkanlılık ve ölümcül beceriler, onun sıradan bir güvenlik görevlisi olmadığını ortaya koyuyor.

Hikâye ilerledikçe H'nin bu işe girmesinin asıl nedeni gün yüzüne çıkıyor. H, oğlunun ölümüne yol açan soygunun faillerini bulmak ve onlardan intikam almak için bu şirkete sızmıştır. Film, geriye dönüşlerle farklı karakterlerin bakış açısından anlatılan kurgusuyla izleyiciyi sona kadar gerilimin içinde tutuyor.

İntikam Vakti, Nicolas Boukhrief'in 2004 yapımı Fransız filmi Le Convoyeur'den uyarlandı.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İntikam Vakti'nin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Jason Statham: H (Patrick Hill)

Holt McCallany: Bullet

Josh Hartnett: Boy Sweat Dave

Jeffrey Donovan: Jackson

Scott Eastwood: Jan

Andy Garcia: Ajan King

Laz Alonso: Carlos

Raúl Castillo: Sam

Eddie Marsan: Terry

Niamh Algar: Dana

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

İntikam Vakti'nin yönetmeni, Kilit, Stok ve İki Namlu ile Snatch gibi kült filmleriyle tanınan İngiliz yönetmen Guy Ritchie. Film, Guy Ritchie ile Jason Statham'ın Snatch ve Revolver'ın ardından yeniden bir araya geldiği yapım olarak da dikkat çekti. Senaryo, Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies tarafından yazıldı.