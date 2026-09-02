İntikam Vakti filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam Vakti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam Vakti filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam Vakti konusu nedir, İntikam Vakti oyuncuları kimler ve İntikam Vakti özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Aksiyon ve gerilim türündeki İntikam Vakti (Wrath of Man) filmi, başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı 2021 yapımı bir suç filmidir. Yönetmen koltuğunda Guy Ritchie’nin oturduğu film, gizemli bir adamın zırhlı para taşıma şirketinde işe başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Peki, İntikam Vakti filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? İşte yapımla ilgili merak edilen detaylar.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İntikam Vakti filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri ise İngiltere’nin Londra kentinde çekildi. Los Angeles ve çevresindeki farklı bölgeler, filmdeki aksiyon ve soygun sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Filmin çekimlerine 2019 yılının sonlarında başlandığı biliniyor. Çekim sürecinin ardından yapım ve post prodüksiyon çalışmaları tamamlanarak film 2021 yılında sinemaseverlerle buluştu.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İntikam Vakti, orijinal adıyla Wrath of Man, 2021 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri ise 2019 yılında başladı. Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı yapım, 2004 yılında çekilen Fransız filmi Le Convoyeur’un yeniden çevrimi olarak hazırlandı.

Film, 26 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’de vizyona girerek izleyici karşısına çıktı.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NE?

İntikam Vakti, zırhlı araçlarla yüksek miktarda para taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlayan gizemli H karakterinin hikâyesini anlatıyor. Şirkette sıradan bir güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan H, kısa süre içerisinde sahip olduğu olağanüstü yeteneklerle dikkat çekiyor.

Bir soygun sırasında gerçek becerilerini ortaya koyan H’nin şirkete neden geldiği ise filmin ilerleyen bölümlerinde anlaşılmaya başlıyor. H, geçmişinde yaşadığı büyük bir trajedinin ardından intikam almak için harekete geçmiştir. Para taşıma şirketindeki görevi de bu intikam planının önemli bir parçasıdır.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İntikam Vakti’nin başrolünde aksiyon filmlerinin tanınan oyuncularından Jason Statham yer alıyor. Statham filmde gizemli ve tehlikeli H karakterini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham’ın yanı sıra Holt McCallany, Scott Eastwood, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Andy Garcia, Niamh Algar ve Alex Ferns gibi isimler bulunuyor.

İntikam Vakti oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Jason Statham – H

• Holt McCallany – Bullet

• Scott Eastwood – Jan

• Josh Hartnett – Boy Sweat

• Jeffrey Donovan – Jackson

• Laz Alonso – Carlos

• Andy Garcia – King

• Niamh Algar – Dana Curtis

• Alex Ferns – Sticky John

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KAÇ DAKİKA?

İntikam Vakti filminin süresi yaklaşık 119 dakikadır. Aksiyon, suç ve gerilim türlerini bir araya getiren film, özellikle Jason Statham’ın aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İntikam Vakti’nin IMDb puanı 7,1 seviyesindedir. Guy Ritchie’nin kendine özgü suç filmi anlatımıyla Jason Statham’ın aksiyon performansını buluşturan yapım, intikam ve soygun temalarını merkezine alıyor.