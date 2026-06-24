Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunları sonrası kullanıcılar internette genel bir problem olup olmadığını araştırmaya başladı. “Sosyal medya çöktü mü?” ve “İnternette sorun mu var?” soruları kısa sürede en çok aranan konular arasına girerken, yaşanan aksaklıkların kaynağı merak ediliyor. İşte son durum ve olası kesinti detayları...

İNTERNETTE SORUN MU VAR, SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

Son saatlerde internet kullanıcıları, çeşitli sosyal medya platformlarına erişimde yaşanan problemler nedeniyle “İnternette sorun mu var?” ve “Sosyal medya çöktü mü?” sorularını araştırmaya başladı. Özellikle Instagram, Facebook ve X (Twitter) gibi popüler platformlarda yaşanan erişim sıkıntıları, kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ERİŞİM SORUNU

Kullanıcılar, Instagram, Facebook ve X (Twitter) uygulamalarına giriş yaparken yavaşlama, akış yenilememe ve bağlantı hataları gibi sorunlarla karşılaştı. Yaşanan bu durum, sosyal medyada genel bir kesinti olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

İNSTAGRAM VE FACEBOOK ERİŞİM PROBLEMLERİ

Özellikle Instagram ve Facebook kullanıcıları, uygulamalara girişte zorluk yaşadıklarını bildirirken bazı bölgelerde içeriklerin yüklenmediği ifade edildi. Bu durum, platformlarda teknik bir aksaklık olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

X (TWITTER) KULLANICILARI DA ETKİLENDİ

X (Twitter) platformunda da bazı kullanıcılar akış yenileme ve paylaşım yapma konusunda sorunlar yaşadığını belirtti. Erişim problemlerinin tüm kullanıcıları kapsayıp kapsamadığı ise netlik kazanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan erişim sorunlarına ilişkin sosyal medya platformlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun küresel bir kesinti mi yoksa bölgesel bir teknik problem mi olduğu araştırılıyor.

KULLANICILAR DURUMU TAKİP EDİYOR

İnternet ve sosyal medya erişiminde yaşanan bu aksaklıklar sonrası kullanıcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Sorunun kaynağına ilişkin net bilginin önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamalarla ortaya çıkması bekleniyor.

Hata raporları: