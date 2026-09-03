Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 3 Eylül Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

3 Eylül Perşembe günü Instagram'da sorun yaşadığını belirten kullanıcıların bildirimleri sosyal medyada gündem oldu. Uygulamaya giriş, akışın yenilenmesi ve hikâyelerin yüklenmesi gibi bazı özelliklerde görülen problemler nedeniyle platformun son durumu merak edilirken, erişim sıkıntısının kaynağı da araştırılıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ MÜ YAŞANIYOR?

3 Eylül 2026 Perşembe günü Instagram'da bazı kullanıcıların erişim ve kullanım problemleriyle karşılaştığı bildiriliyor. Ana sayfanın yenilenmemesi, keşfette yeni içeriklerin görünmemesi ve uygulamaya girişte yaşanan aksaklıklar, Instagram'da genel bir problem olup olmadığı sorusunu gündeme taşıyor. Kesinti takip platformlarında da hata bildirimlerinde artış görüldüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Instagram'da yaşanan teknik aksaklık iddiaları, platformun farklı özelliklerinde sorun görüldüğü yönündeki kullanıcı bildirimleriyle gündeme geliyor. Bazı kullanıcılar akışın güncellenmediğini belirtirken, bazıları ise hikâye, video ve keşfet içeriklerinin yüklenmesinde problem yaşadığını aktarıyor. Yaşanan durumun nedeni konusunda ise şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Instagram'daki erişim problemlerinin ne zaman tamamen sona ereceği kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Sorunun kaynağı ve çözüm süresine ilişkin Instagram veya Meta tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı için kesin bir süre vermek mümkün değil. Kullanıcılar, platformdaki erişimin yeniden normale dönüp dönmediğini yakından takip ediyor.