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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 28 Temmuz Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 28 Temmuz Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
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Temmuz ayının son haftasında bazı Instagram kullanıcılarının uygulamaya erişim ve içerik görüntüleme konusunda yaşadığı sorunlara ilişkin paylaşımlar, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü sosyal medyada yeniden gündem oldu. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve giriş problemleri nedeniyle birçok kullanıcı "Instagram çöktü mü?" ve "Instagram neden açılmıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 29 Temmuz'da Instagram çöktü mü, erişim sorunu mu var?

Temmuz ayında yaşandığı öne sürülen erişim ve bağlantı problemleri nedeniyle kullanıcı şikâyetleri gündemdeki yerini koruyor. Özellikle akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve uygulamaya girişte yaşanan aksaklıklar, platformun son durumuna ilişkin araştırmaları artırdı. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizin devamında...

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 29 TEMMUZ'DA MI YAŞANIYOR?

29 Temmuz 2026 Çarşamba itibarıyla bazı kullanıcılar Instagram'a giriş yaparken ve içerikleri görüntülerken zaman zaman aksaklıklar yaşadıklarını bildiriyor. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç yüklenmesi ve bağlantı problemleri sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırırken, "Instagram çöktü mü?" sorusu yeniden gündeme geldi.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılardan gelen bildirimlerin artmasıyla birlikte Instagram'daki teknik sorun iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı. Paylaşılan şikâyetlerde akış yenileme hatası, içeriklerin geç açılması, mesaj gönderme ve giriş problemleri öne çıkarken, platformun genel performansı kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşadığını belirten kullanıcılar, Instagram'ın ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin resmî bir açıklama olup olmadığını araştırıyor. Konuya ilişkin yetkililerden yapılacak olası açıklamalar ve platformdaki teknik gelişmeler yakından takip edilirken, kullanıcılar da uygulamanın yeniden sorunsuz çalışmasını bekliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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