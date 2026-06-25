Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 25 Haziran Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

25 Haziran itibarıyla bazı kullanıcıların Instagram’a erişim ve bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimler sosyal medyada yer almaya başladı. Özellikle akışın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlar, platformdaki son duruma ilişkin soru işaretlerini artırdı. Instagram’da erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 25 HAZİRAN’DA MI YAŞANDI?

25 Haziran sabah saatlerinde bazı Instagram kullanıcıları, uygulamaya giriş ve içerik görüntüleme konusunda sıkıntılar yaşadığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, gönderilerin geç açılması ve bağlantı problemleri kısa sürede gündem olurken, “Instagram çöktü mü?” sorusu yeniden araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar, platformda yaşanan sorunun nedenini merak ediyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

25 Haziran itibarıyla kullanıcı şikâyetlerinin artması, Instagram’daki teknik durumun yeniden tartışılmasına neden oldu. Bildirilen sorunlar arasında akışın yenilenmemesi, içeriklerin geç yüklenmesi ve giriş problemleri öne çıkarken, platformun performansına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Instagram’ın ne zaman tamamen stabil hale geleceğini merak ediyor. Resmi bir açıklama beklenirken, platformdaki teknik durumun düzelip düzelmeyeceği kullanıcılar tarafından yakından izleniyor.