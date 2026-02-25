Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 25 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcının günlük olarak ziyaret ettiği bir platform olmasına rağmen zaman zaman yavaşlama, içeriklerin yüklenmemesi veya akışın güncellenmemesi gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu tür aksaklıklar, kullanıcılar arasında merak uyandırırken, sorunun nedeni ve süresi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (25 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

25 Şubat Çarşamba itibarıyla Instagram'da dünya genelinde uzun süreli veya geniş çaplı bir çökme olduğuna dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarından alınan veriler, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans problemleri yaşayabiliyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'lerde gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği doluluğu veya VPN kullanımından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.