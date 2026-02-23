Haberler

Dünya çapında milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı Instagram, zaman zaman teknik sorunlarla gündeme geliyor. Özellikle yoğun saatlerde kullanıcılar akışın donması, paylaşımların açılmaması veya uygulamanın yavaşlaması gibi problemler yaşayabiliyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 23 Şubat Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Her gün milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram, zaman zaman yoğun trafik ve sistem güncellemeleri nedeniyle erişim sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Kullanıcılar uygulamayı açarken yavaşlık, akışın güncellenmemesi veya içeriklerin yüklenmemesi gibi problemlerle karşılaşabiliyor; bu durum, aksaklıkların nedeni ve ne kadar süreceği konusunda merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? (23 ŞUBAT PAZARTESİ)

23 Şubat Pazartesi itibarıyla Instagram'da küresel çapta uzun süreli ve genel bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesinti takip platformlarından gelen veriler, ana akış, hikâyeler, Reels ve mesajlaşma gibi temel özelliklerin büyük ölçüde sorunsuz çalıştığını gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar belirli bölgelerde kısa süreli erişim veya performans problemleri yaşıyor.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetler arasında gönderilerin geç yüklenmesi, hikâyelerin açılmaması, akışın yenilenmemesi ve DM'de gecikmeler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların çoğunlukla internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil veri yoğunluğu, uygulamanın güncel olmaması, cihaz önbelleği doluluğu veya VPN kullanımı gibi teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Kullanıcı geri bildirimleri, bildirilen sorunların yaygın ve kalıcı bir kesinti niteliği taşımadığını gösteriyor. Çoğu kullanıcı için platform normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece genel bir çökme beklenmiyor.

Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve varsa VPN kullanımını devre dışı bırakmaları tavsiye ediliyor.

