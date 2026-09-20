Sosyal medya platformu Instagram'da bugün kullanıcılar tarafından erişim aksaklıkları yaşandığı bildiriliyor. Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan platformda Akış Yenilenemedi uyarısı ile karşılaşan ve gönderi yüklemekte güçlük çeken kullanıcılar, sorunun kaynağını araştırıyor. Downdetector verilerine yansıyan kullanıcı raporları, platformun altyapısında anlık kesintiler olabileceğine işaret ediyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 20 Eylül Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta hizmet veren popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a erişimde bazı teknik sorunlar yaşandığı kaydediliyor. Kullanıcıların platforma girişte ve ana sayfayı yenilemede karşılaştığı engeller, hizmet kalitesinde anlık bir dalgalanma olduğunu gösteriyor. Downdetector altyapısına iletilen kullanıcı bildirimleri ve raporlamalar, Instagram hizmetlerinde olası bir aksaklığın mevcut olduğunu doğruluyor. Kesintinin bölgesel mi yoksa küresel bir veri merkezi sunucusu kaynaklı mı olduğu hususunda Meta yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

KULLANICI RAPORLARI VE SUNUCU DURUMU

Downdetector altyapısında toplanan veriler incelendiğinde, şikayetlerin özellikle son saat diliminde artış gösterdiği tespit ediliyor. Platforma iletilen bildirimler, sorunun genel olarak akış yenileme, ana sayfaya erişim ve sunucularla bağlantı kurma noktalarında yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

20 EYLÜL INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR, NEDEN YÜKLENMİYOR?

20 Eylül tarihi itibarıyla Instagram platformuna görsel, video veya hikaye yüklemek isteyen kullanıcılar çeşitli bağlantı hatalarıyla karşılaşıyor. Sayfanın yüklenmemesi ve içerik paylaşımında aksamalar yaşanmasının temelinde, Downdetector verilerinin de işaret ettiği olası sunucu ve altyapı sorunları yer alıyor. Ağ sunucularındaki yoğunluk veya veri merkezlerindeki teknik bakım çalışmaları, uygulamanın veri aktarım hızını etkileyerek platformun yüklenmesine engel oluşturabiliyor. Şirket tarafından resmi bir bilgilendirme yapılana kadar kullanıcıların ağ bağlantılarını kontrol etmeleri ve platformun durumunu takip etmeleri öneriliyor.