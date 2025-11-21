Haberler

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, uygulamada beklenmedik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, paylaşımlara erişim sorunları ve sayfaların yenilenememesi, kullanıcılar arasında şaşkınlık yaratırken sosyal medyada kısa sürede yoğun tartışmalar başladı. Peki, Instagram çöktü mü? 21 Kasım Cuma Instagram neden açılmıyor?

21 Kasım Cuma sabahı İstanbul'daki Instagram kullanıcıları, platformda beklenmedik teknik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması ile paylaşımlara erişim sorunları, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar deneyimlerini paylaşmaya başladı. Sorunun nedeni ve kapsamı ise henüz netlik kazanmadı. Ayrıntılar haberimizin devamında.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

21 Kasım Cuma sabahı İstanbul'daki Instagram kullanıcıları, uygulamada erişim sorunları yaşamaya başladı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, hikayelerin yüklenmemesi ve ana sayfanın yenilenememesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oluştururken kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme verileri, sorunun tamamen global bir çökmeden kaynaklanmadığını gösteriyor. Bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları ve sabah saatlerinde artan veri trafiği, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, problemin çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, sorunun geçici olduğunu ve platformun kısa süre içinde normale döneceğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

