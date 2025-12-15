Instagram çöktü mü? 15 Aralık Pazartesi Instagram neden açılmıyor?

15 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde Instagram'da yaşandığı iddia edilen aksaklıklar, kullanıcıların dikkatini çekti. Akışın yenilenmemesi, paylaşımların geç yüklenmesi ve hikâyelere erişimde yaşanan sorunlar sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, yaşanan durumun genel bir teknik problem olup olmadığı merak konusu oldu. Gözler, platformdan ya da yetkili kaynaklardan gelecek olası açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

15 Aralık Pazartesi sabahı çok sayıda Instagram kullanıcısı, platformda erişim ve performans sorunları yaşadığını bildirdi. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi, hikâyelerin açılmaması ve profillere girişte gecikmeler gibi problemler kısa sürede sosyal medyada yoğun paylaşımlara yol açtı. Art arda gelen şikâyetler, "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

İlk değerlendirmelere göre yaşanan aksaklık, platform genelinde bir çökmeden ziyade bazı bölgelerdeki bağlantı yoğunluğu ve sunucu yanıt gecikmeleri ile ilişkili görünüyor. Trafik artışı nedeniyle bazı kullanıcılar uygulamaya sağlıklı şekilde erişemezken, Instagram teknik ekiplerinin sorunun kaynağını belirlemek ve giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür bölgesel erişim problemlerinin genellikle kısa süre içinde çözüldüğüne dikkat çekiyor. Platformdan yapılan bilgilendirmelerde de sorunun geçici olduğu vurgulanırken, teknik müdahalelerin devam ettiği ifade ediliyor. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, internet bağlantısını kontrol etme ve cihazı yeniden başlatma gibi temel adımları denemeleri öneriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Instagram'ın kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.