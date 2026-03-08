Haberler

Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Indiana Jones ve Kader Kadranı konusu, özeti ve Indiana Jones ve Kader Kadranı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Indiana Jones ve Kader Kadranı filmini izleyecek olanların merak ettiği Indiana Jones ve Kader Kadranı konusu nedir, Indiana Jones ve Kader Kadranı oyuncuları kimler ve Indiana Jones ve Kader Kadranı özeti gibi konuları inceliyoruz.

INDİANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konusu : 1969 yılında geçen filmde, uzay yarışı döneminde Indy, ABD hükümetinin eski Nazi bilim insanlarını işe almasından rahatsızdır. Kızı yaşındaki vaftiz kızı Helena ile birlikte, zamanda çatlaklar açabileceğine inanılan Arşimet'in "Kader Kadranı"nı (Dial of Destiny) ele geçirmek için Nazilerle mücadele eder.

Filmde Indy ve Helena, Nazilerin planını bozarak Arşimet'in yaşadığı antik döneme (M.Ö. 212) giderler. Indy, orada kalmak ister ancak Helena onu bayıltıp 1969'daki evine geri getirir. Son sahnede Indy, Marion ile barışır ve hayatına devam eder.

INDİANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe Waller-Bridge (Helena Shaw), Mads Mikkelsen (Jürgen Voller), Antonio Banderas (Renaldo), Boyd Holbrook, Toby Jones ve Shaunette Renée Wilson.

INDİANA JONES VE KADER KADRANI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

• Çekim Zamanı ve Yerleri: Çekimler Haziran 2021'de başladı. İngiltere (Pinewood Stüdyoları), İskoçya ve İtalya'nın Sicilya bölgesi dahil olmak üzere çeşitli yerlerde çekildi

