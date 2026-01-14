İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon (3.sezon) ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada ve forumlarda sık sık "İnci Taneleri ne zaman başlayacak?" ve "İnci Taneleri yeni sezon (3.sezon) ne zaman başlayacak?" sorularını gündeme taşıyor. Özellikle sezon başından beri heyecanla beklenen dizi, 5 bölümlük yeni senaryosunu tamamlayarak geri sayımı başlattı.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin hayranları, özellikle sezon finalinin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra yeni bölümlerin yayınlanmasını merak ediyor. Kanal D'nin fenomen dizisi, 44. bölümle sezon finali yapmıştı ve ardından izleyiciler, dizinin ne zaman ekrana döneceğini merakla bekledi.

Uzun bekleyişin ardından yapılan açıklamaya göre, İnci Taneleri yeni sezon 29 Ocak Perşembe günü ekranlarda olacak. Bu tarihle birlikte dizinin hayranları, karakterlerin başına gelenleri tekrar izleme fırsatı bulacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON (3.SEZON) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin üçüncü sezonu için hazırlıklar tamamlandı ve 5 bölümlük yeni senaryo çekimleri başarıyla tamamlandı. Ancak uzun bir aradan sonra dizinin yayına başlaması, takipçiler tarafından merakla bekleniyor.

Yılmaz Erdoğan imzasını taşıyan dizinin üçüncü sezonu, karakterler arasındaki ilişkilerin derinleştiği ve olayların daha heyecanlı bir hâl aldığı yeni bölümlerle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. 29 Ocak'tan itibaren yayınlanacak bölümlerle birlikte, hem eski hayranlar hem de yeni izleyiciler dizinin büyüsüne kapılacak.