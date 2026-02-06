İnci Taneleri Ayça diziden ayrıldı mı, İnci Taneleri Ayça neden yok?

İnci Taneleri hayranları uzun süredir merak içindeydi: Ayça gerçekten gruptan ayrıldı mı? Son günlerde sosyal medyada yayılan haberler ve kulis bilgileri, grubun geleceği konusunda kafaları karıştırıyor. Ayça'nın İnci Taneleri'nden ayrılıp ayrılmadığına dair tüm detayları ve resmi açıklamaları bu haberimizde bulabilirsiniz.

İNİCİ TANELERİ'NDE AYÇA KARAKTERİ YOK

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezonunda dikkat çeken değişikliklerden biri, Ayça karakterinin ekranda yer almaması oldu. Piraye'nin kızı ve Azem Hoca'nın özel ders verdiği genç karakter, senaryo gereği hikâyeye veda etti. Dizinin 2026 Şubat ayında yayınlanacak üçüncü sezonunda kadroda yaşanan bu değişiklik, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

AYÇA DİZİDEN AYRILDI MI? NEDENİ NE?

Ayça karakterinin diziden ayrılığı herhangi bir kriz ya da olumsuz olaydan kaynaklanmıyor. Ülkü Hilal Çiftçi, kariyer planlaması doğrultusunda yeni projelere yönelme kararı aldı. Bu nedenle, karakterin hikâyesi tamamlanarak doğal bir şekilde sonlandırıldı ve izleyiciye veda etti.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ YENİ PROJEYE GEÇTİ

İnci Taneleri'nde Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, diziden ayrılarak NOW TV'nin yeni yapımı Yeraltı dizisi kadrosuna katıldı. 2009 doğumlu genç oyuncu, yeni projede farklı bir karakterle öne çıkacak ve izleyiciyle yeni bir hikâyede buluşacak.

AYRILIK KARARI KARŞILIKLI ANLAYIŞLA GERÇEKLEŞTİ

Yapım kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ülkü Hilal Çiftçi'nin diziden ayrılığı, yapım ekibiyle karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleşti. Oyuncunun yeni projede başrol yakınında yer alması ve farklı bir karakteri canlandırması, kariyerine yön verme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.