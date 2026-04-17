Art arda yaşanan okul saldırıları, yalnızca güvenlik önlemlerini değil, saldırganların psikolojik ve ideolojik arka planlarını da yeniden gündeme taşıdı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından sosyal medyada ve kamuoyunda “incel” kavramı yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle saldırganların dijital izleri üzerinden yapılan incelemeler, bu kavramın daha geniş kitleler tarafından sorgulanmasına neden oldu. Peki, İncel nedir, ne demek? İncel erkek belirtileri neler? İncel kültürü nedir? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA OKUL SALDIRISI

14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencilerinden biri olduğu belirtilirken, olayın ardından hayatına son verdiği bildirildi.

Bir gün sonra, 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda benzer bir saldırı meydana geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kent genelinde eğitime ara verildi.

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin dijital geçmişi incelendiğinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. 2008 doğumlu Mersinli’nin, mesajlaşma uygulaması WhatsApp profilinde, 2014 yılında ABD’de düzenlediği saldırıyla 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın fotoğrafını kullandığı tespit edildi. Bu detay, “incel” kavramının yeniden gündeme taşınmasında etkili oldu.

İNCEL NEDİR?

Yaşanan olayların ardından sıkça dile getirilen “incel” terimi, İngilizce “Involuntary Celibate” ifadesinin kısaltması olarak biliniyor. Türkçeye “istemsiz bekar” şeklinde çevrilen “incel” kavramı, ilk zamanlarda yalnızlık yaşayan bireylerin bir araya geldiği çevrimiçi toplulukları tanımlamak için kullanılıyordu.

Yıllar içinde “incel” kavramı önemli ölçüde değişti. Günümüzde incel olarak tanımlanan bazı grupların, kadınlara yönelik öfke ve düşmanlık içeren söylemler geliştirdiği, hatta bazı şiddet olaylarıyla ilişkilendirildiği görüldü.

İNCEL ERKEK BELİRTİLERİ NELER?

İncel olarak tanımlanan bireylerde belirli düşünce kalıpları ve davranış biçimleri göze çarpıyor. İncel erkekler genellikle romantik ilişkilerde yaşadıkları başarısızlıkları kişisel gelişimle değil, dış dünyadaki adaletsizliklerle açıklama eğiliminde oluyor.

Kadınların yalnızca belirli fiziksel özelliklere veya statüye sahip erkekleri tercih ettiğine dair güçlü ve genelleyici bir inanç geliştirebiliyorlar. Bu düşünce yapısı zamanla keskin bir “biz ve onlar” ayrımına dönüşebiliyor.

Bazı incel topluluklarında kadınlar belirli kalıplarla etiketlenirken, “çekici ve başarılı” olarak görülen erkekler de ayrı bir kategoriye yerleştiriliyor. Bu sınıflandırmalar bireyin kendisini sürekli dezavantajlı ve dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor.

İncel gruplarında ayrıca umutsuzluk ve değişimin mümkün olmadığına dair karamsar bir bakış açısı bulunuyor. Bazı bireyler sosyal ilişkilerde başarıyı tamamen doğuştan gelen özelliklere bağlayarak kendi durumlarının değiştirilemeyeceğine inanabiliyor. Bu durum zamanla öfke, hayal kırıklığı ve kimi durumlarda nefrete zemin hazırlıyor.

İNCEL KÜLTÜRÜ NEDİR?

İncel kültürü, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte şekillenen ve büyük ölçüde çevrimiçi platformlarda varlık gösteren bir alt kültür olarak tanımlanıyor. Başlangıçta yalnızlık ve sosyal izolasyon gibi sorunları paylaşmak için kurulan incel topluluklar, zaman içinde bazı gruplarda daha sert ve dışlayıcı bir ideolojiye evrildi.

Günümüzde incel kültürü çoğunlukla kadınlara yönelik olumsuz genellemeler, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşıt söylemler ve ilişkiler konusunda katı inançlarla anılıyor. Bu kültürün bazı örneklerinde şiddet içeren olayları meşrulaştıran ya da öven içeriklerin ortaya çıkması, konunun küresel ölçekte daha yakından incelenmesine neden oldu.

Yoğun yalnızlık, depresyon ve sosyal dışlanmışlık hissi, bazı bireyleri bu tür gruplara yönlendirebiliyor. Uzmanlar ise incel kültürünün yalnızca güvenlik perspektifiyle değil, aynı zamanda ruh sağlığı ve sosyal destek açısından da ele alınması gerektiğini vurguluyor.