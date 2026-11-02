İmralı Adası nerede, nereye, hangi ile bağlı? İmralı Adası nasıl korunuyor, giriş yasak mı?

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Marmara Denizi'nde bulunan İmralı Adası, coğrafi konumu ve üzerinde yer alan yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuyla Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Bursa'ya bağlı olan ada, sivil yerleşime ve turistik ziyarete açık bir bölge olarak kullanılmıyor. İmralı'nın hangi ilçeye bağlı olduğu, adaya giriş koşulları ve güvenlik uygulamalarının nasıl yürütüldüğü merak ediliyor.

İMRALI ADASI NEREDE?

İmralı Adası, Marmara Denizi'nin güneyinde, Güney Marmara kıyıları açıklarında yer alıyor. Türkiye'nin Marmara Denizi'ndeki adalarından biri olan İmralı, idari olarak Bursa iline bağlı bulunuyor. Ada, Bursa'nın Karacabey ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

İmralı, geçmişte yerleşimin bulunduğu adalardan biri olsa da günümüzde kamuoyunda daha çok burada bulunan ceza infaz kurumu ve uygulanan güvenlik tedbirleriyle biliniyor.

İMRALI ADASI HANGİ NEREYE, HANGİ İLÇEYE BAĞLI?

İmralı Adası, Bursa iline ve Karacabey ilçesine bağlıdır. Marmara Denizi'nde yer alması nedeniyle zaman zaman İstanbul ya da Balıkesir'e bağlı olduğu düşünülse de adanın idari bağlılığı Bursa'dır.

İMRALI ADASI NASIL KORUNUYOR?

İmralı Adası'nda güvenlik, ceza infaz kurumunun yüksek güvenlik statüsü ve adanın özel kullanım koşulları çerçevesinde sağlanıyor. Ceza infaz kurumlarının güvenliğine ilişkin mevzuatta; iç ve dış güvenlik görevlileri, teknik, mekanik, elektronik ve fiziki güvenlik önlemleri ile sıkı denetim esasları yer alıyor.

İMRALI ADASI'NA GİRİŞ YASAK MI, SERBEST Mİ?

İmralı Adası, sivil ve turistik ziyarete açık bir yer değil. Adaya giriş ve ulaşım, ilgili kamu kurumlarının yetki ve izin süreçlerine tabi tutuluyor. Bu nedenle ada, sıradan deniz ulaşımıyla ziyaret edilebilen yerleşim bölgelerinden ayrılıyor.

İmralı'nın coğrafi konumu kadar güvenlik statüsü de adaya yönelik merakın başlıca nedenleri arasında bulunuyor.