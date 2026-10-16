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Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızı Belen Gülnur Çevik'in gözaltına alınma iddiasıyla birlikte Çevik ailesi gündeme geldi. Gelişmenin ardından İlnur Çevik'in hayatı, gazetecilik kariyeri, siyasi danışmanlık görevleri ve ailesine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, İlnur Çevik kimdir, kızı Belen Gülnur Çevik kimdir? İlnur Çevik ne iş yapıyor, eşi kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İLNUR ÇEVİK KİMDİR?

Hakkı İlnur Çevik, 27 Haziran 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk dönemine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Çevik, daha sonra Türkiye'ye dönerek TED Ankara Kolejinde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini ise İngiltere'deki Warwick Üniversitesinde tamamladı. İşletme ve bilgisayar alanlarında eğitim alan Çevik, 1973 yılında mezuniyetinin ardından gazetecilik mesleğine yöneldi.

Gazetecilik kariyerine 1973 yılında Turkish Daily News gazetesinde başlayan İlnur Çevik, meslek hayatı boyunca farklı yayın organlarında görev aldı. 1984 yılında aynı gazetenin genel yayın müdürlüğünü üstlendi. İlerleyen yıllarda The New Anatolian gazetesinin kuruluşunda da yer aldı.

Meslek hayatında uluslararası siyasi gelişmelere ve dış politikaya odaklanan Çevik, İndira Gandhi, Hüsnü Mübarek ve Muammer Kaddafi gibi isimlerle röportajlar gerçekleştirdi. Zaman gazetesinde köşe yazıları yazan Çevik, Daily Sabah'ta da dış politika üzerine değerlendirmelerde bulundu. Televizyon programlarında siyasi gelişmeleri yorumlayarak gazetecilik faaliyetlerini farklı mecralarda sürdürdü.

Gazeteciliğin yanı sıra siyasi danışmanlık görevlerinde de bulunan İlnur Çevik, 1991-1993 yılları arasında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in özel danışmanı olarak çalıştı. Bu dönemde yabancı devlet yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde görev aldı. Necmettin Erbakan'a da danışmanlık yapan Çevik, daha sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev üstlendi.

İlnur Çevik, 1 Şubat 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak göreve başladı. Atamasını sosyal medya hesabından duyuran Çevik, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dış politika ve güvenlik konularıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Ayrıca Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliği yaptı. Yaklaşık yedi yıl süren başdanışmanlık döneminin ardından eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak anılmaya başladı.

İLNUR ÇEVİK'İN KIZI BELEN GÜLNUR ÇEVİK KİMDİR?

Belen Gülnur Çevik, gazeteci ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızıdır. Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınma iddiası üzerine gündeme gelen Belen Gülnur Çevik hakkında paylaşılan bilgiler, ailesi ve soruşturmadaki gelişmeyle sınırlıdır.

Mevcut bilgilerde Belen Gülnur Çevik'in eğitim hayatı, mesleği ve yaşı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle kendisinin kişisel yaşamı ve kariyerine ilişkin daha kapsamlı bir biyografik bilgi aktarılamamaktadır.

İLNUR ÇEVİK NE İŞ YAPIYOR?

İlnur Çevik, gazetecilik ve siyasi danışmanlık alanlarında görev yapmış bir isimdir. Meslek hayatına 1973 yılında Turkish Daily News gazetesinde başlayan Çevik, 1984 yılında gazetenin genel yayın müdürlüğünü üstlendi. Daha sonra The New Anatolian gazetesinin kuruluşunda yer alarak yayıncılık alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Farklı dönemlerde Zaman gazetesinde köşe yazıları yazan ve Daily Sabah'ta dış politika değerlendirmeleri kaleme alan Çevik, televizyon programlarında da siyasi gelişmeler üzerine yorumlar yaptı. Uluslararası siyaset alanındaki röportajları ve dış politika yazıları, gazetecilik kariyerinin önemli bölümleri arasında yer aldı.

Çevik'in mesleki faaliyetleri gazetecilikle sınırlı kalmadı. 1991-1993 yılları arasında Süleyman Demirel'in özel danışmanı olarak çalışan Çevik, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dış politika ve güvenlik konularında çalıştı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğinde bulundu.

İLNUR ÇEVİK'İN EŞİ KİM?

İlnur Çevik'in eşi gazeteci Nurten Çevik'tir. Evli olan çiftin beş çocuğu bulunmaktadır. Çevik'in aile hayatına ilişkin paylaşılan bilgiler bu çerçevededir.

İLNUR ÇEVİK KAÇ YAŞINDA?

27 Haziran 1952 doğumlu olan İlnur Çevik, 16 Ekim 2026 itibarıyla 74 yaşındadır.

İLNUR ÇEVİK NERELİ?

İlnur Çevik, Ankara doğumludur. İlköğrenimine İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan Çevik, daha sonra Türkiye'ye dönerek TED Ankara Kolejinde eğitim gördü. Üniversite öğrenimini İngiltere'deki Warwick Üniversitesinde tamamladı. Eğitim hayatının ardından gazeteciliğe yönelen Çevik, meslek yaşamını yayıncılık ve siyasi danışmanlık alanlarında sürdürdü.

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