İller arası radar noktaları nerede? Sabit radarlar ve mobil denetim noktaları nerede? İçişleri Bakanlığı iller arası radar noktası sorgulama!

İçişleri Bakanlığı, sürücülerin yolculuk planlarını daha güvenli ve bilinçli yapabilmesi için dijital denetim haritasını geçtiğimiz aylarda erişime açtı. Bu yeni sistem sayesinde artık sürücüler, sadece navigasyon uygulamalarına bağlı kalmadan, devletin resmi kanalları üzerinden güncel radar ve denetim bilgilerine ulaşabiliyor. Özellikle 2026 yılında trafik cezalarının ağırlaştırılması ve hız limitlerindeki güncellemeler dikkate alındığında, bu sorgulama ekranı yola çıkmadan önce ziyaret edilmesi neredeyse zorunlu hale geldi.

İLLER ARASI RADAR NOKTALARI NEREDE?

Yeni dijital denetim haritası, sürücülere güzergah üzerindeki radar uygulamalarının yoğunluğunu genel hatlarıyla sunuyor. Sistem, radar noktalarının tam konumlarını paylaşmasa da, yol boyunca kaç adet radarlı ve radarsız trafik uygulaması olduğunu gösteriyor.

Sürücüler, başlangıç ve varış noktalarını seçerek yol boyunca karşılaşabilecekleri denetim sayısını öğrenebiliyor. Örneğin, İstanbul’dan Ankara’ya yapılan sorgulamada “35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması” bilgisi sunuluyor. Bu sayede sürücüler, yola çıkmadan önce güzergahlarında hangi yoğunlukta denetim olacağını önceden görebiliyor ve hız, mesafe planlamasını daha bilinçli yapabiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER ARASI RADAR VE KONTROL NOKTASI SORGULAMA





SABİT RADARLAR NEREDE?

Sabit radarlar, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla belirli noktalarda sürekli olarak faaliyet gösteriyor. İçişleri Bakanlığı’nın dijital denetim haritası sayesinde sürücüler, güzergah üzerindeki sabit radarların sayısını ve radar uygulamalarının yoğunluğunu genel hatlarıyla öğrenebiliyor.

Tam konum bilgisi paylaşılmasa da sabit radarların bulunduğu bölgelerdeki uygulama sayısı üzerinden sürücüler, hız kontrolüne dikkat etmeleri gereken noktaları önceden fark edebiliyor. Bu, özellikle uzun yolculuklarda trafik cezalarından kaçınmak ve güvenli sürüş sağlamak açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

MOBİL DENETİM NOKTALARI NEREDE?

Mobil denetim noktaları, polis ve jandarma ekiplerinin çeşitli güzergahlarda geçici olarak kurduğu kontrol noktalarıdır. İçişleri Bakanlığı’nın dijital haritası, sürücülere bu noktalar hakkında anlık ve özet bilgiler sunuyor.

Sistem, mobil denetimlerin tam konumlarını paylaşmasa da, yol boyunca karşılaşılabilecek uygulama sayısını göstererek sürücülere güvenli sürüş uyarısı sağlıyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğunlaşan denetimlerde, mobil noktaların varlığını önceden bilmek sürücüler için büyük avantaj sağlıyor.