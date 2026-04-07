İlkay Şencan neden gözaltına alındı? DJ İlkay Şencan kimdir, kaç yaşında sevgilisi kim?

Türkiye müzik ve magazin dünyası, son günlerde ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması ile gündemden düşmüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden biri de elektronik müziğin tanınan ismi İlkay Şencan oldu. Peki, İlkay Şencan neden gözaltına alındı? DJ İlkay Şencan kimdir, kaç yaşında sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

İLKAY ŞENCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu gibi isimlerle birlikte Şencan da emniyete götürüldü. Operasyon, ünlülere yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

DJ İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan, 1989 yılında İstanbul’da doğmuş bir DJ ve müzik prodüktörüdür. Elektronik müzik kariyerine genç yaşta başlayan Şencan, kısa sürede ‘Gangsta House’ ve ‘Deep House’ türlerini harmanladığı kendine özgü tarzıyla dünya çapında ün kazandı.

Sanatçının çalışmaları, Los Angeles’tan Berlin’e kadar geniş bir coğrafyada tanınmakta ve müzik dünyasında önemli bir yer edinmektedir.

İLKAY ŞENCAN KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan İlkay Şencan, 37 yaşındadır. 

İLKAY ŞENCAN SEVGİLİSİ KİM?

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından biri İlkay Şencan’ın özel hayatıdır. Şencan, ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birliktelik yaşamaktadır. Çift, hem profesyonel müzik projelerinde hem de sosyal hayattaki paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
500

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı