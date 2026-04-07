Ünlü DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, İlkay Şencan neden gözaltına alındı? DJ İlkay Şencan kimdir, kaç yaşında sevgilisi kim? Detaylar...

İLKAY ŞENCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu gibi isimlerle birlikte Şencan da emniyete götürüldü. Operasyon, ünlülere yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

DJ İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan, 1989 yılında İstanbul’da doğmuş bir DJ ve müzik prodüktörüdür. Elektronik müzik kariyerine genç yaşta başlayan Şencan, kısa sürede ‘Gangsta House’ ve ‘Deep House’ türlerini harmanladığı kendine özgü tarzıyla dünya çapında ün kazandı.

Sanatçının çalışmaları, Los Angeles’tan Berlin’e kadar geniş bir coğrafyada tanınmakta ve müzik dünyasında önemli bir yer edinmektedir.

İLKAY ŞENCAN KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan İlkay Şencan, 37 yaşındadır.

İLKAY ŞENCAN SEVGİLİSİ KİM?

Magazin dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından biri İlkay Şencan’ın özel hayatıdır. Şencan, ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birliktelik yaşamaktadır. Çift, hem profesyonel müzik projelerinde hem de sosyal hayattaki paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmektedir.