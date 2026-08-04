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İlkay Çiçek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Son dakika... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?

İlkay Çiçek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Son dakika... Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Son dakika gelişmesiyle İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kamuoyunun gündemine oturdu. "Rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de gözaltına alınmasıyla birlikte, "İlkay Çiçek gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?", "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılmaya başlandı.

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon, Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar, "İlkay Çiçek neden gözaltına alındı?", "İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeleri, operasyonun ayrıntıları ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında merak edilen bilgiler.

SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İlkay Çiçek, İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 21 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, olayla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, 1983 yılında İzmir'in Menderes ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Menderes'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Çiçek, uzun yıllar aile şirketinde yöneticilik yaptı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan İlkay Çiçek, CHP Menderes İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Menderes Belediye Başkan adayı olarak seçime katıldı ve seçimi kazanarak Menderes Belediye Başkanı oldu. İlkay Çiçek evli ve iki çocuk babasıdır.

OLAY NEDİR?

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil 21 kişi gözaltına alındı
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