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İlhan Fakılı neden yok, İlhan Fakılı milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, İlhan Fakılı sakat mı?

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İlhan Fakılı neden yok, İlhan Fakılı milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, İlhan Fakılı sakat mı?
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İlhan Fakılı neden yok, milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, yoksa sakat mı? A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde açıklanan maç kadrosu, futbolseverlerin gündemine Beşiktaşlı genç futbolcu İlhan Fakılı'yı taşıdı. Kadroda adı görünmeyen İlhan Fakılı ile ilgili sorular sosyal medyada peş peşe gelmeye başladı. İşte İlhan Fakılı'nın son durumuna dair merak edilen tüm detaylar…

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesinde dikkat çeken isimlerden biri İlhan Fakılı oldu. Maç kadrosunun netleşmesinin ardından taraftarlar "İlhan Fakılı neden yok, milli takım kadrosundan çıkarıldı mı, İlhan Fakılı sakat mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genç oyuncunun milli takımdaki durumu merak konusu olurken, İlhan Fakılı ile ilgili tüm gelişmeleri haberimizde sizler için derledik.

7 İSİM MAÇ KADROSUNA DAHİL EDİLMEDİ

İtalya maçı öncesinde kadro dışı kalan tek isim Emirhan Topçu olmadı. Ay-yıldızlı ekipte toplam 7 futbolcu 23 kişilik listeye giremedi. İtalya karşılaşmasının kadrosunda yer almayan futbolcular Uğurcan Çakır, Aral Şimşir, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı oldu.

AY-YILDIZLILAR İTALYA KARŞISINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Grubun ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayan ve rakibine 1-0 yenilen A Milli Takım, ikinci sınavında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Fransa mağlubiyetiyle puansız kalan Türkiye, Bursa'da taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçta gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye-İtalya karşılaşması bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleye Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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