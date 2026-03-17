İlber Ortaylı'nın mezarı nerede? Fatih Camii Haziresinde kimlerin mezarı var?

Fatih Camii haziresi, İstanbul'un en tarihi ve manevi açıdan en önemli mekânlarından biri olarak kabul edilir. İlber Ortaylı gibi değerli bir tarihçinin bu hazirede ebedi istirahatını bulması, ziyaretçiler ve tarih meraklıları için anlamlı bir buluşma noktası yaratmaktadır. Peki, İlber Ortaylı'nın mezarı nerede? Fatih Camii Haziresinde kimlerin mezarı var? Detaylar haberimizde.

İLBER ORTAYLI'NIN MEZARI NEREDE?

Fatih Camii haziresi, İstanbul'un tarihî ve kültürel dokusunun en önemli noktalarından biri olup, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine damga vurmuş birçok isme ev sahipliği yapmaktadır. İlber Ortaylı'nın da bu kutsal mekânda ebedi istirahatini bulması, onun tarih alanındaki katkılarının ne denli değerli olduğunu göstermektedir.

FATİH HAZİRESİNDE KİMLER YATIYOR?

Fatih Camii haziresi, sadece İlber Ortaylı'nın değil, tarihte iz bırakmış pek çok değerli ismin de ebedi istirahatgâhıdır. Bu hazirede Fatih Sultan Mehmed'in kabri, caminin yanında yer alan özel türbesinde bulunmaktadır.

Osmanlı Döneminin Önemli İsimleri

Fatih Haziresi'nde Osmanlı tarihinin izlerini taşıyan pek çok şahsiyet yatmaktadır. Bunlar arasında:

Gazi Osman Paşa

Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Midhat Efendi

Hattat Sami Efendi

Ali Emiri Efendi

Salih Zeki Bey

Yesarizade Mustafa İzzet Efendi

Ahmed Amis Efendi

gibi Osmanlı'nın siyasi, düşünsel ve kültürel hayatına katkı sağlamış isimler yer almaktadır. Hazire, Osmanlı düşünce dünyasının en değerli temsilcilerinin de hatırasını yaşatmaktadır.

Cumhuriyet Döneminin Değerli İsimleri

Cumhuriyet döneminde de Fatih Camii Haziresi, saygın isimler için seçilmiş bir mekan olmuştur. Burada yatan önemli isimler şunlardır:

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa

Ahmed Tahir Maraşi

Pertev Demirhan

İbrahim Subaşı

Prof. Dr. Halil İnalcık

Prof. Dr. Semavi Eyice

Prof. Dr. Kemal Karpat

Kadir Topbaş

Muhammed Emin Saraç

Bu kişiler, hem Türkiye'nin modern tarihine hem de akademik ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamışlardır.

Dilara Yıldız
