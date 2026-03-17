İlber Ortaylı'nın mezarı nerede? Fatih Camii Haziresinde kimlerin mezarı var?
Fatih Camii haziresi, İstanbul'un en tarihi ve manevi açıdan en önemli mekânlarından biri olarak kabul edilir. İlber Ortaylı gibi değerli bir tarihçinin bu hazirede ebedi istirahatını bulması, ziyaretçiler ve tarih meraklıları için anlamlı bir buluşma noktası yaratmaktadır. Peki, İlber Ortaylı'nın mezarı nerede? Fatih Camii Haziresinde kimlerin mezarı var? Detaylar haberimizde.
İLBER ORTAYLI'NIN MEZARI NEREDE?
Fatih Camii haziresi, İstanbul'un tarihî ve kültürel dokusunun en önemli noktalarından biri olup, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine damga vurmuş birçok isme ev sahipliği yapmaktadır. İlber Ortaylı'nın da bu kutsal mekânda ebedi istirahatini bulması, onun tarih alanındaki katkılarının ne denli değerli olduğunu göstermektedir.
FATİH HAZİRESİNDE KİMLER YATIYOR?
Fatih Camii haziresi, sadece İlber Ortaylı'nın değil, tarihte iz bırakmış pek çok değerli ismin de ebedi istirahatgâhıdır. Bu hazirede Fatih Sultan Mehmed'in kabri, caminin yanında yer alan özel türbesinde bulunmaktadır.
Osmanlı Döneminin Önemli İsimleri
Fatih Haziresi'nde Osmanlı tarihinin izlerini taşıyan pek çok şahsiyet yatmaktadır. Bunlar arasında:
Gazi Osman Paşa
Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed Midhat Efendi
Hattat Sami Efendi
Ali Emiri Efendi
Salih Zeki Bey
Yesarizade Mustafa İzzet Efendi
Ahmed Amis Efendi
gibi Osmanlı'nın siyasi, düşünsel ve kültürel hayatına katkı sağlamış isimler yer almaktadır. Hazire, Osmanlı düşünce dünyasının en değerli temsilcilerinin de hatırasını yaşatmaktadır.
Cumhuriyet Döneminin Değerli İsimleri
Cumhuriyet döneminde de Fatih Camii Haziresi, saygın isimler için seçilmiş bir mekan olmuştur. Burada yatan önemli isimler şunlardır:
Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa
Ahmed Tahir Maraşi
Pertev Demirhan
İbrahim Subaşı
Prof. Dr. Halil İnalcık
Prof. Dr. Semavi Eyice
Prof. Dr. Kemal Karpat
Kadir Topbaş
Muhammed Emin Saraç
Bu kişiler, hem Türkiye'nin modern tarihine hem de akademik ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamışlardır.