Son günlerde internette dolaşan "İlber Ortaylı öldü mü?" sorusu, tarihçi hakkında büyük bir merak oluşturdu. "İlber Ortaylı neden öldü, ölüm sebebi ne, hastalığı neydi?" soruları özellikle sosyal medya ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki kamuoyunun yakından tanıdığı tarihçi İlber Ortaylı hakkında ortaya atılan bu iddiaların aslı ne, sağlık durumuyla ilgili bilinen bir hastalık var mı? İşte merak edilen detay

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği yönündeki haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü tarihçinin durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede tedavi altında bulunan Ortaylı'nın son günlerde sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilmişti. Yoğun bakımda takip edilen ünlü tarihçi, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

FATİH ALTAYLI VE AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ

Tarihçi İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin daha önce ailesi tarafından yapılan açıklamada, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edilmişti. Aile tarafından yapılan paylaşımda, iyi dilek ve duaların kendileri için önemli olduğu vurgulanmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek sevenlerinden destek istemişti. Altaylı paylaşımında, "Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 1947 yılında Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Akademik kariyerine yurt dışında da devam eden Ortaylı, Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik alanlarında eğitim aldı. Yüksek lisans çalışmalarını ABD'de Chicago Üniversitesi'nde ünlü tarihçi Halil İnalcık ile gerçekleştirdi. 1978 yılında "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

1979 yılında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent unvanını alan Ortaylı, 1989'da profesör oldu. Akademik kariyeri boyunca Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Cambridge ve Oxford gibi dünyanın önemli üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı tarihi ve Rusya tarihi üzerine çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Ortaylı, Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

BAZI ÖNEMLİ ESERLERİ

İlber Ortaylı'nın akademik ve popüler tarih alanında kaleme aldığı çok sayıda eser bulunuyor. Öne çıkan bazı kitapları şunlardır:

• Tarihin İzinde (2008)

• Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi (2007)

• Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar (2007)

• Tanzimat'tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği (1985)

• İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983)

• Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu (1983)

• Gelenekten Geleceğe (1982)

• Türkiye İdare Tarihi (1979)