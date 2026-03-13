Haberler

İlber Ortaylı neden entübe edildi, hastalığı ne, İlber Ortaylı sağlık durumu ne?
Güncelleme:
Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, birkaç gündür ciddi sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 78 yaşındaki Ortaylı beş gündür yoğun bakımda tutuluyor ve durumunun stabil olduğu belirtilirken, yakın çevresi ve kamuoyundan destek ile dualar istendi.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi.Ailesi, Ortaylı'nın yoğun bakımda uzman ekip tarafından takip edildiğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu.

İLBER ORTAYLI NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği ameliyat sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Ortaylı, özellikle diyabet ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle düzenli tedavi görüyordu. Son günlerde rahatsızlığının tekrar nüksetmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ortaylı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin geçtiğimiz pazar günü entübe edildiği bildirildi. Açıklamada, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve sağlık durumunun stabil olduğu vurgulandı. Geçmişte prostat ameliyatı geçiren ve immün tedavi alan Ortaylı, dualarla destekleniyor ve tedavi süreci yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
