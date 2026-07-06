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Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı Jeanne Shaheen ve beraberindeki senatör heyetini Ankara'da kabul etti. Görüşmede NATO Ankara Zirvesi sonrası Avrupa güvenliği ve ittifak işbirliği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen, Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin ve Mike Rounds ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, NATO Ankara Zirvesi çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Shaheen, Coons, Durbin ve Rounds ile görüştü.

Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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