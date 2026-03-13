İlber Ortaylı kaç dil biliyor? İlber Ortaylı hangi dilleri biliyor, hangi seviyede?

Türk tarihçiliğinin en tanınmış isimlerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, akademik çalışmaları kadar dil bilgisiyle de sık sık gündeme geliyor. İlber Ortaylı'nın bildiği diller ve bu dillerle yürüttüğü çalışmalar, tarih araştırmalarındaki geniş kaynak kullanımının temel unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor.

İLBER ORTAYLI KAÇ DİL BİLİYOR?

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ileri seviyede hakim olduğu yabancı dillerin sayısı güvenilir kaynaklarda altı olarak yer alıyor. Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça bu diller arasında bulunuyor. Anadili olan Türkçe ile birlikte toplam dil sayısı yediye ulaşıyor. Ayrıca Latince'yi de iyi seviyede okuyup anlayabildiği ve akademik çalışmalarında kullandığı bilgisi çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

İlber Ortaylı'nın dil bilgisinin temelleri çocukluk yıllarında atıldı. Kendisi çok dilli bir aile ortamında büyüdü; annesi Rusça, babası Almanca konuşuyordu ve ev ortamında Türkçe kullanılıyordu. Bu ortam, erken yaşlarda farklı dillerle temas kurmasına ve dil öğrenme sürecine küçük yaşlarda başlamasına imkan verdi.

Tarih alanındaki çalışmalarında farklı ülkelerin arşivlerini ve kaynaklarını doğrudan inceleyebilmesi, Ortaylı'nın dil bilgisinin akademik hayatındaki önemini ortaya koyuyor. Osmanlı tarihi, Avrupa tarihi, İran tarihi ve Slav dünyasıyla ilgili araştırmalarında farklı dillerdeki metinleri kullanabilmesi, çalışmalarının kapsamını genişleten unsurlar arasında yer alıyor.