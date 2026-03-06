Haberler

İlayda Oymak kimdir? İlayda Oymak kaç kilo, ne hastalığı var, kaç yaşında, nereli?

İlayda Oymak kimdir? İlayda Oymak kaç kilo, ne hastalığı var, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden İlayda Oymak, son günlerde gündemdeki paylaşımları ve merak edilen özel hayatıyla konuşuluyor. Peki, İlayda Oymak kimdir? İlayda Oymak kaç kilo, ne hastalığı var, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada adını sıkça duyuran İlayda Oymak, takipçileri tarafından hem içerikleri hem de kişisel yaşamı nedeniyle merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve sağlığıyla ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. İlayda Oymak kimdir ve hayatıyla ilgili bilinmeyenler neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLAYDA OYMAK KİMDİR?

İlayda Oymak, sosyal medya platformlarında özellikle YouTube ve Instagram üzerinden içerik üreten bir influencer'dır. Günlük vloglar, moda ve güzellik içerikleri ile takipçi kitlesi oluşturmuştur. Zaman zaman estetik uygulamaları ve zayıflama videoları ile gündeme gelmektedir.

İLAYDA OYMAK KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla İlayda Oymak 32 yaşındadır.

İlayda Oymak kimdir? İlayda Oymak kaç kilo, ne hastalığı var, kaç yaşında, nereli?

İLAYDA OYMAK NERELİ?

İlayda Oymak, Ankara doğumludur.

İLAYDA OYMAK NE İŞ YAPIYOR?

İlayda Oymak, sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaktadır. YouTube'da günlük vloglar, kombin önerileri ve makyaj videoları paylaşırken Instagram'da da takipçileriyle moda ve yaşam tarzı içerikleri üzerinden etkileşim kurmaktadır. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlamıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı