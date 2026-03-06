İlayda Oymak kimdir? İlayda Oymak kaç kilo, ne hastalığı var, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada adını sıkça duyuran İlayda Oymak, takipçileri tarafından hem içerikleri hem de kişisel yaşamı nedeniyle merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve sağlığıyla ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. İlayda Oymak kimdir ve hayatıyla ilgili bilinmeyenler neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLAYDA OYMAK KİMDİR?

İlayda Oymak, sosyal medya platformlarında özellikle YouTube ve Instagram üzerinden içerik üreten bir influencer'dır. Günlük vloglar, moda ve güzellik içerikleri ile takipçi kitlesi oluşturmuştur. Zaman zaman estetik uygulamaları ve zayıflama videoları ile gündeme gelmektedir.

İLAYDA OYMAK KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla İlayda Oymak 32 yaşındadır.

İLAYDA OYMAK NERELİ?

İlayda Oymak, Ankara doğumludur.

İLAYDA OYMAK NE İŞ YAPIYOR?

İlayda Oymak, sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaktadır. YouTube'da günlük vloglar, kombin önerileri ve makyaj videoları paylaşırken Instagram'da da takipçileriyle moda ve yaşam tarzı içerikleri üzerinden etkileşim kurmaktadır. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde tamamlamıştır.