İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI EKRANI: 2026 Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden nasıl bakılır?

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı il içi yer değiştirme başvurularında sonuç heyecanı başladı. 20-26 Ekim tarihleri arasında EKİP sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan sağlık personeli, yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Biyolog, hemşire, ebe, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi ve diğer sağlık hizmetleri kadrolarında görev yapan personelin katıldığı süreçte sonuçların 16 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı il içi yer değiştirme sonuçlarının 16 Kasım 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Yerleştirme sonuçları, ilgili ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, isim listelerini yayımlanan duyurular aracılığıyla kontrol edebilecek.

Yerleştirme işlemlerinde öncelikle personelin hizmet puanı dikkate alınıyor. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresi esas alınıyor. Hizmet puanı ve hizmet süresinin de eşit olması halinde ise kura yöntemiyle yerleştirme yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları için bütün illeri kapsayan tek bir sorgulama ekranı bulunmuyor. Başvuru yapan personel, yerleştirme sonuçlarını başvurduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden öğrenebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

1. Başvuru yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesine giriş yapılır.

2. Duyurular veya personel işlemleri bölümüne girilir.

3. 2026 yılı il içi yer değiştirme sonuçlarına ilişkin duyuru açılır.

4. Yayımlanan isim listesinde adayın yerleştirme durumu kontrol edilir.

Sonuçlar için adaylara ayrıca e-posta veya kişisel bilgilendirme gönderilmeyecek. Bu nedenle personelin ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı il içi atama sonuçları, illere göre ayrı ayrı ilan ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere başvuru yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanacak listeler üzerinden yerleştirme durumu öğrenilebilecek.

Adayların sonuç duyurularına ulaşabileceği resmi kurum sayfaları şöyle:

- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: Resmi internet sitesi

- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: Resmi internet sitesi

- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: Resmi internet sitesi

- Antalya İl Sağlık Müdürlüğü: Resmi internet sitesi

- Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü: Resmi internet sitesi

İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU İÇİN 1 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı il içi yer değiştirme başvurularında personelin, son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Bu şartı taşımayan personelin başvurusu değerlendirmeye alınmıyor.

Başvuru şartlarını karşılamayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmıyor. Şartları taşımadığı halde sehven ataması gerçekleştirilen personelin ataması ise iptal edilebiliyor.

İL İÇİ TAYİNİ ÇIKAN PERSONEL NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonucunda ataması yapılan sağlık personelinin ayrılış işlemlerinin, atama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Belirtilen süre içinde görevinden ayrılışı gerçekleştirilmeyen personelin ataması, 30 günlük sürenin sonunda iptal edilebiliyor.

Bu nedenle yerleştirme listesinde adı bulunan personelin atama ve ayrılış işlemlerine ilişkin takvimi takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL İL İÇİ TAYİNİNDE KAÇ KADRO AÇILDI?

2026 yılı Sağlık Bakanlığı il içi yer değiştirme sürecinde İstanbul için toplam 311 kadro ayrıldı. İstanbul'da görev yapan ve il içi tayin başvurusunda bulunan sağlık personeli, yerleştirme sonuçlarını İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden takip edebilecek.

Adayların yerleştirme durumları, ilan edilen münhal kadrolar ve hizmet puanları doğrultusunda hazırlanan sonuç listeleri üzerinden belli olacak.