İl emri verilecek mi, öğretmenlere il emri ataması verilme ihtimali nedir?

İl emri verilecek mi, öğretmenlere il emri ataması yapılacak mı? MEB tarafından 2026 yılı için il emri konusunda resmi bir açıklama bulunmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalar öğretmenlerin beklentisini artırıyor. Ancak il emrinin mevzuatta sürekli ve zorunlu bir hak olmadığı, kararın Bakanlığın tercihine bağlı olduğu belirtiliyor.

İL EMRİ VERİLECEK Mİ? ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ MEB'DEN GELECEK KARARDA

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin yakından takip ettiği mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde ikinci tercih ve atama aşaması da tamamlandı. İlk etapta kontenjan veya hizmet puanı yetersizliği nedeniyle ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, ikinci tercih döneminde yeniden tercihlerini yaptı. Şimdi ise tayini çıkmayan öğretmenlerin gözü il emri ataması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olası açıklamaya çevrildi.

Mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenler, özellikle aile birliği ve diğer mazeretleri nedeniyle görev yapmak istedikleri illere atanıp atanamayacaklarını araştırıyor. Bu kapsamda "İl emri verilecek mi?", "Öğretmenlere il emri ataması yapılacak mı?" ve "İl emri çıkma ihtimali nedir?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ 14 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

İkinci tercih döneminde ataması gerçekleşen öğretmenler için yeni görev yerlerine geçiş süreci de başlıyor. MEB'in takvimine göre ataması yapılan öğretmenlerin mevcut görev yerlerinden ayrılmaları ve yeni kurumlarında göreve başlamalarına ilişkin işlemler 14 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak.

Bu tarihle birlikte ataması gerçekleşen öğretmenler, görev yaptıkları kurumlarda ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yeni görev yerlerine geçiş yapabilecek. Böylece mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde ataması sonuçlanan öğretmenler açısından önemli bir aşama daha geride bırakılmış olacak.

TAYİNİ ÇIKMAYAN ÖĞRETMENLER İL EMRİNİ BEKLİYOR

İkinci tercih döneminde de istediği yere yerleşemeyen öğretmenler için ise süreç henüz tamamen kapanmış değil. Özellikle aile birliği mazereti nedeniyle tayin talebinde bulunan ancak kontenjan veya puan yetersizliği sebebiyle ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, Bakanlığın ek bir uygulama yapıp yapmayacağını merak ediyor.

Bu noktada en çok gündeme gelen seçeneklerden biri il emri uygulaması oluyor. İl emri verilmesi halinde öğretmenlerin öncelikle tercih ettikleri ilde görevlendirilmesi, daha sonra ihtiyaç ve norm durumuna göre uygun eğitim kurumlarında değerlendirilmesi mümkün olabiliyor.

İL EMRİ ATAMASININ ÖNÜNDE NORM FAZLASI ENGELİ BULUNUYOR

İl emri konusunda Bakanlığın kararını etkileyebilecek en önemli başlıklardan biri ise norm kadro durumu. Türkiye genelinde bazı branşlarda norm fazlası öğretmen bulunması, yeni bir il emri uygulamasının oluşturabileceği kadro planlaması açısından önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

İl emri verilmesi durumunda, bazı illerde görev yapmak isteyen öğretmenlerin mevcut norm yapısına dahil edilmesi gerekecek. Bu nedenle Bakanlığın, illerdeki öğretmen ihtiyacı ve norm fazlası durumunu dikkate alarak karar vermesi bekleniyor.

MEB'DEN İL EMRİ İÇİN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öğretmenlerin sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden il emri taleplerini gündeme getirmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şu ana kadar 2026 yılı mazerete bağlı yer değiştirme süreci kapsamında il emri verileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle mevcut aşamada il emrinin kesin olarak uygulanacağını veya uygulanmayacağını söylemek mümkün değil. Bakanlığın, ikinci tercih sonuçları ve ilişik kesme sürecinin ardından oluşacak tabloyu değerlendirerek yeni bir karar alması bekleniyor.

ÖĞRETMENLERE İL EMRİ ATAMASI VERİLECEK Mİ?

Öğretmenlerin en çok merak ettiği konuların başında "İl emri verilecek mi?" sorusu geliyor. Şu an için resmi bir karar bulunmadığından, il emri atamasının yapılacağı yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak geçmiş dönemlerde mazerete bağlı yer değiştirme süreçlerinin ardından farklı şekillerde ek atama ve il emri uygulamalarının gündeme gelmesi, tayini çıkmayan öğretmenlerin beklentisini artırıyor. 2026 yılında il emri uygulanıp uygulanmayacağı, MEB'in yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

İL EMRİ VERİLME İHTİMALİ NEDİR?

İl emri uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda şu aşamada kesin bir oran vermek mümkün değil. Kararın; boş kontenjanlar, norm fazlası öğretmen sayıları, branş bazındaki ihtiyaçlar ve mazeret durumları gibi birçok faktöre bağlı olması bekleniyor.

Dolayısıyla tayini çıkmayan öğretmenlerin MEB'in resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor. Bakanlıktan il emri konusunda yeni bir karar gelmesi halinde uygulamanın kapsamı, başvuru şartları ve tarihleri de ayrıca açıklanacak.