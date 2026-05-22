İl Dışı Tayin SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçlarına nereden bakılır?

2025 yılı öğretmen iller arası yer değiştirme süreci, 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurularla birlikte tamamlanma aşamasına gelirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak atama sonuçlarına çevrildi. Türkiye genelinde farklı illere atanmak isteyen öğretmenler için kritik süreç sona yaklaşırken, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sonuç ekranına erişim yöntemleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

İl dışı tayin sonuçları, öğretmenlerin başvuru sırasında belirttikleri tercih sıralaması ve hizmet puanı esas alınarak belirlenen resmi yerleştirme listesidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda oluşan bu liste, öğretmenlerin hangi ile ve okula atandığını gösteren nihai sonuçları içerir.

2026 yılı iller arası yer değiştirme sürecinde sonuçların 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştur. Bu tarih itibarıyla öğretmenler, elektronik ortam üzerinden kendi atama sonuçlarını görüntüleyebilecektir. Sonuç listesi, yalnızca bireysel sorgulama ekranı üzerinden erişime açık olacak şekilde yayımlanacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğretmenlerin yeni görev yerleri resmiyet kazanacak ve sonraki aşama olan ilişik kesme süreci başlayacaktır.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı tayin sonuçları, haberin hazırlandığı tarih itibarıyla henüz açıklanmamıştır. Ancak süreç resmi takvime göre ilerlemekte olup, sonuçların 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

İl dışı atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi dijital platformları üzerinden sorgulanabilmektedir. Öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve kişisel şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilir.

Sonuçların yayımlanacağı platformda öğretmenler şu bilgilere erişebilecektir:

Atandığı il ve ilçe bilgisi

Görev yapacağı okul

Hizmet puanı bilgisi

Tercih sıralaması sonucu oluşan yerleştirme durumu

Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde yoğunluk yaşanabileceği için öğretmenlerin belirli aralıklarla sistem kontrolü yapmaları önerilmektedir. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belge çıktısı alınarak resmi işlemlerde kullanılabilecektir.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İl dışı tayin sonuçları isim listesi, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşturulan ve öğretmenlerin yeni görev yerlerinin toplu olarak görülebildiği resmi listedir. Bu liste, genellikle dijital sistem üzerinden bireysel sorgulama şeklinde erişime sunulsa da, bazı durumlarda il bazlı duyurular içerisinde de yer alabilmektedir.

2026 yılı yer değiştirme sürecinde isim listesi, merkezi sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulacaktır. Öğretmenler, kendi isimlerine karşılık gelen atama bilgilerini görüntüleyerek sonuçlarını öğrenebilecektir.