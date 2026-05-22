İL DIŞI TAYİN sonuçları açıklandı! MEB il dışı sonuç sorgulama ekranı açıldı!

Öğretmenlerin uzun süredir beklediği il dışı tayin sonuçları açıklandı. MEB tarafından yayımlanan duyurunun ardından il dışı atama sonuç sorgulama ekranı erişime açılırken, başvuru yapan öğretmenler yeni görev yerlerini öğrenmek için sisteme akın etti. İl dışı yer değiştirme sonuçlarına ilişkin tüm detaylar ve sorgulama adımları haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin merakla beklediği il dışı tayin sonuçları açıklandı. 14-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler için MEBBİS il dışı yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından öğretmenler yeni görev yerlerini öğrenmek için sisteme yoğun giriş yapmaya başladı.

2026 ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimine göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edildi. Başvurularını tamamlayan öğretmenler sonuçlarını MEBBİS ve personel.meb.gov.tr sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilişik kesme ve yeni görev yerinde göreve başlama sürecine ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 öğretmen il dışı tayin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öğretmenler, kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle MEBBİS sistemine giriş yaparak sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.

Ayrıca personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan duyurular da öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ YENİ GÖREV YERLERİNDE

İller arası yer değiştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğretmen yeni görev yapacakları illeri öğrenmiş oldu. Özellikle büyükşehirlerden farklı illere tayin isteyen öğretmenlerin sonuçlara yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

MEB tarafından yayımlanacak ilişik kesme ve göreve başlama takviminin de önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

MEBBİS SONUÇ EKRANINA YOĞUN İLGİ

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte MEBBİS sisteminde yoğunluk yaşandığı bildirildi. Öğretmenler, sisteme giriş yaparak atama durumlarını ve hizmet puanı detaylarını kontrol ediyor. Bakanlığın ilerleyen saatlerde süreçle ilgili ek açıklama yapması bekleniyor.

