Üniversite adayları ve velilerin gündeminde "İkinci öğretim kaldırıldı mı, ikinci öğretim kalktı mı, ikinci öğretim yok mu?" soruları yer alıyor. İkinci öğretim programlarına ilişkin alınan karar sonrası gözler yeni eğitim dönemine çevrilirken, hangi bölümlerde ikinci öğretimin devam edip etmeyeceği ve uygulamanın kapsamı yoğun şekilde sorgulanıyor.

İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI, İKİNCİ ÖĞRETİM KALDIRILDI MI, İKİNCİ ÖĞRETİM YOK MU?

Üniversite tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte "İkinci öğretim kalktı mı, ikinci öğretim kaldırıldı mı, ikinci öğretim yok mu?" soruları öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ikinci öğretim programlarına ilişkin aldığı kararın ardından, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak sistem merak konusu oldu. Peki, ikinci öğretim tamamen sona erdi mi, hangi programlar bu karardan etkilendi?

İKİNCİ ÖĞRETİM KALDIRILDI MI?

Evet. YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda devlet üniversitelerinde bulunan ikinci öğretim lisans ve ön lisans programlarının büyük bölümü kapatıldı. Bu düzenleme kapsamında yeni öğrenci alımı yapılmaması kararlaştırıldı. Böylece üniversitelerde uzun yıllardır uygulanan ikinci öğretim sistemi önemli ölçüde sona ermiş oldu.

İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarına yeni kontenjan açılmıyor. Ancak daha önce ikinci öğretime kayıt yaptırmış öğrenciler eğitimlerine mevcut hakları kapsamında devam ediyor. Yani karar, halen öğrenim gören öğrencilerin eğitimini değil, yeni öğrenci alımını kapsıyor.

İKİNCİ ÖĞRETİM YOK MU?

Yeni tercih döneminde devlet üniversitelerinin kontenjanlarında ikinci öğretim programları büyük ölçüde yer almıyor. Bu nedenle adaylar tercih kılavuzunda ikinci öğretim seçeneğini önceki yıllara göre göremeyecek. Eğitim sistemi ağırlıklı olarak normal öğretim programları üzerinden sürdürülecek.

KARARIN AMACI NE?

YÖK, ikinci öğretim programlarının kaldırılmasıyla birlikte üniversitelerde eğitim kalitesinin artırılmasını, akademik kaynakların daha verimli kullanılmasını ve normal öğretim programlarının güçlendirilmesini hedefliyor. Ayrıca öğretim elemanları ile fiziki altyapının daha etkin kullanılması da düzenlemenin amaçları arasında bulunuyor.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

İkinci öğretim programlarında eğitimine devam eden öğrenciler için herhangi bir hak kaybı bulunmuyor. Bu öğrenciler kayıtlı oldukları programlardan mezun oluncaya kadar eğitimlerini mevcut usul ve esaslara göre sürdürebilecek. Düzenleme yalnızca yeni dönem öğrenci kontenjanlarını etkiliyor.