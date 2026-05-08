İki İnsan Bir Hayat Projesi SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) Diyanet çeyiz yardımı sonuçları nereden sorgulanır?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü “İki İnsan Bir Hayat” projesi, 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde en çok başvuru alan sosyal destek programlarından biri olarak dikkat çekiyor. Evlilik hazırlığında olan dar gelirli çiftlere yönelik geliştirilen bu proje, hem maddi destek hem de eğitim süreciyle kapsamlı bir sosyal yardım modeli sunuyor. Peki, İki İnsan Bir Hayat Proje sonuçları açıklandı mı? Diyanet çeyiz yardımı sonuçları nereden sorgulanır?

İKİ İNSAN BİR HAYAT PROJESİ SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

“İki İnsan Bir Hayat Projesi Sonuçları (Tam İsim Listesi)” kapsamında açıklanacak liste, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından resmi sistem üzerinden erişime sunulacaktır. Ancak kişisel verilerin korunması kapsamında sonuçların doğrudan açık liste şeklinde kamuya yayınlanması yerine, başvuru yapan adayların yalnızca kendi bilgileriyle sorgulama yapabileceği bir sistem tercih edilmektedir.

Bu nedenle “tam isim listesi” ifadesi, genel kamuya açık bir liste yerine, sistem üzerinden erişilebilen hak sahipliği bilgilerini ifade etmektedir. Adaylar, TDV’nin dijital altyapısı üzerinden kullanıcı girişi yaparak sonuç durumlarını öğrenebilecektir.

Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftler yalnızca maddi yardım değil, aynı zamanda evlilik öncesi eğitim sürecine de dahil edilecektir. Bu süreçte “Evlilik Okulu Seminerleri” çevrim içi olarak düzenlenecek ve çiftlerin evlilik öncesi bilinçlendirilmesi hedeflenecektir.

Seminerleri tamamlayan ve 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülüklerde gerçekleştiren çiftler, 500 bin TL tutarındaki destekten yararlanabilecektir.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

“Diyanet çeyiz yardımı sonuçları açıklandı mı” sorusu, başvuru yapan adayların en çok araştırdığı konuların başında gelmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapılan son duyurulara göre değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi dijital platformu üzerinden yapılacak yönlendirmelerle açıklanmaktadır. Başvuru yapan adaylar, sistemde oluşturdukları kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak sonuç ekranına erişim sağlayabilecektir.

Sorgulama işlemi yalnızca resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup, farklı platformlar üzerinden yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Adayların güvenli bilgiye ulaşabilmesi için yalnızca TDV’nin resmi kanallarını kullanması önem taşımaktadır.