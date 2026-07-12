İki çay markasında boya SON DAKİKA! Hangi çay markasında boya var?

arım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği resmi gıda denetimlerinin ardından kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın 10 Temmuz 2026 tarihinde güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde, iki farklı siyah çay ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği bildirildi. Hangi çay markasında boya var? Detaylar...

İKİ ÇAY MARKASINDA BOYA

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son resmi listeye göre, iki farklı siyah çay ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre listeye giren ürünler şunlardır:

Nurçay Filiz – Siyah çay – İstanbul / Beylikdüzü

Nurçay Altın Başak – Siyah çay – İstanbul / Beylikdüzü

Her iki ürün de 10 Temmuz 2026 tarihinde güncellenen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi. Resmi açıklamada uygunsuzluk nedeni olarak gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti gösterildi.

HANGİ ÇAY MARKASINDA BOYA VAR?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli resmi açıklamasına göre, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilen çay markaları şunlardır:

Nurçay Filiz Siyah Çay

Nurçay Altın Başak Siyah Çay

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi listede her iki ürünün de İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren firmaya ait olduğu bilgisi yer aldı.

Resmi açıklamada söz konusu ürünlerle ilgili kamuoyuna duyurulan tespit, yalnızca gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunmasıdır. Bunun dışında farklı bir uygunsuzluk veya ek bir değerlendirme paylaşılmadı.

GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Tarım Ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında gıda ürünlerinden düzenli olarak numune alıyor ve bu numuneleri yetkili laboratuvarlarda analiz ettiriyor. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ürünler, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kamuoyuna açıklanıyor.

10 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan son güncellemede yer alan iki siyah çay ürünü de bu kapsamda listeye dahil edildi.

5996 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Bakanlığın yaptığı duyuru, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında gerçekleştirildi.

İlgili hüküm, insan sağlığını etkileyebilecek nitelikte uygunsuzluk tespit edilen gıda ürünlerinin kamuoyuyla paylaşılmasına imkan tanıyor. Böylece tüketicilerin resmi denetim sonuçlarına doğrudan ulaşması ve gıda güvenliği konusunda şeffaflığın sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.