Haberler

İftara kaç dk var: İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor 6 Mart Cuma?

İftara kaç dk var: İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor 6 Mart Cuma?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da bugün iftar saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, "İftara kaç dakika kaldı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul için güncel iftar ezanı saatleri ve iftara kalan süreyi öğrenmek için detaylar haberimizde.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'da iftar vaktiyle ilgili bilgiler büyük önem taşıyor. Özellikle çalışanlar ve şehirde yaşayanlar, "İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'daki iftar saatleri ve iftara kalan süreye dair tüm bilgiler.

İSTANBUL İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ramazan'ın 16. gününde, 6 Mart 2026 Cuma günü İstanbul'da iftar saati: 19:07

İSTANBUL'DA SAHUR SAATİ NE ZAMAN?

7 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul'da sahur saati 05:58 olarak belirlendi. Ramazan'ın bu gününde, oruç tutacak vatandaşların sahura kalkma zamanı bu saatlerde olacak.

İftara kaç dk var: İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor 6 Mart Cuma?

ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATLERİ

Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde sahur saatleri ise şu şekilde:

• Ankara: 05:44

• İzmir: 06:08

İftar duası;"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü" şeklindedir. Anlamı: "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve senin rızkınla orucumu açtım."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı