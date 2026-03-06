İftara kaç dk var: İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor 6 Mart Cuma?

Ramazan ayı boyunca İstanbul'da iftar vaktiyle ilgili bilgiler büyük önem taşıyor. Özellikle çalışanlar ve şehirde yaşayanlar, "İstanbul'da iftar ezanı saat kaçta okunuyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'daki iftar saatleri ve iftara kalan süreye dair tüm bilgiler.

İSTANBUL İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Ramazan'ın 16. gününde, 6 Mart 2026 Cuma günü İstanbul'da iftar saati: 19:07

İSTANBUL'DA SAHUR SAATİ NE ZAMAN?

7 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul'da sahur saati 05:58 olarak belirlendi. Ramazan'ın bu gününde, oruç tutacak vatandaşların sahura kalkma zamanı bu saatlerde olacak.

ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATLERİ

Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde sahur saatleri ise şu şekilde:

• Ankara: 05:44

• İzmir: 06:08

İftar duası;"Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü" şeklindedir. Anlamı: "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim ve senin rızkınla orucumu açtım."